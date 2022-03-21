Ankara merkezli teknoloji şirketi Tayftech, internet hız ve kalitesini iyileştiren SpeedUpBOX isimli bir cihaz geliştirdi. Bireysel tüketicilerin de işletmelerin de kullanabildiği bu cihaz, kablolu ya da kablosuz bağlantı fark etmeden ağ altyapısını düzenliyor.

Ülkemizde yüksek hızlı ve kaliteli internete ulaşmak gerçekten de zor. En iyi altyapıya sahip olsanız bile ağa bağlı cihaz sayısının artması ve sistemsel sorunlar, zaman zaman internet hızının düşmesine yol açabiliyor. Bu durumun farkında olan Ankara merkezli Tayf İleri Teknoloji Hizmetleri A.Ş. de (Tayftech) SpeedUpBOX olarak isimlendirdiği bir cihaz geliştirdi. 30 Mart’ta tanıtılacak cihaz, vadettiği özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi duruyor.

SpeedUpBOX isimli cihaz, internet bağlantısı ile cihazlar arasında bir köprü görevi görüyor. Kablolu veya kablosuz bağlantılar için kullanılabilen SpeedUpBOX, bugün internet trafiğinde yüzde 90’dan fazla yoğunluğu olan veri transfer protokolü TCP’nin “Layer4 Transport” katmanında yönetilmesi ile ilgili yenilikçi teknolojiye odaklanıyor. Cihaz sayesinde gecikme, bağlı ürün sayısına bağlı hız düşüşleri ve internet kopmaları gibi yaygın problemlerin önüne geçilmiş oluyor.

Bireysel tüketiciler de işletmeler de kullanabilir

Tayftech tarafından üretilen ve 30 Mart’ta tüketicilerin beğenisine sunulacak SpeedUpBOX’ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de farklı ve koşullara uygun versiyonlara sahip oluşu. Örneğin bireysel bir tüketici, kendisi için küçük bir cihaz satın alabilecek. Orta ve büyük ölçekli işletmeler ise daha gelişmiş SpeedUpBOX versiyonları ile yüksek hızlı ve kesintisiz internet deneyimi yaşayabilecekler.

İnternet kullanıcılarını tek bir cihaz ile mevcut internet kalitesini yükseltebileceklerine inandırmanın kolay olmadığını bilen Tayftech, 30 Mart'ta gerçekleştireceği lansmanda canlı performans testleri yapılacağını açıkladı. Böylece SpeedUpBOX’ın anlatıldığı kadar verimli olup olmadığını canlı canlı görme imkanı yakalayacağız.

Eğer siz de SpeedUpBOX ile ilgili detaylı bilgi almak ve lansman için katılımcı kaydı yapmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Tayftech’in internet sitesine ulaşabilirsiniz.