Spider: Man Into the Spider-Verse'ün merakla beklenen devam filminden ilk fragman yayınlamdı. Fragmanda filmin isminin Spider: Man Across the Spider-Verse olacağı duyuruldu.

2018 yılında vizyona giren Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi tüm dünya tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Çığır açıcı animasyonu ve ilgi çekici senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım, yalnızca Spider-Man hayranlarını değil, her türden insanı kendine çekmeyi başarmıştı. Hatta film o kadar başarılı olmuştu ki 2019 yılında düzenlenen 91. Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Animasyon Filmi’ kategorisinde ödül almayı başarmıştı.

Bugün ise bu yapımın devam filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İkinci filmin yapımcısı olacağı açıklanan Amy Pascal’ın yaptığı açıklamalardan birkaç gün sonra, Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün ikinci filminin ilk fragmanı resmi olarak yayımlandı.

Evrenler arası yolculuk

Yayımlanan kısa fragmanla birlikte devam filminin isminin Spider-Man: Across the Spider-Verse olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Miles Morales kimliğine sahip olan Spider-Man, ilk filmdekinin tam tersine, yani diğer evrenlere yolculuk yapacak. Bilindiği üzere ilk filmde diğer evrenlerde bulunan Spider-Man’ler Miles’ın evrenine geliyordu.

Fragmanın ilk filmin sonundan başladığını söylemek gerek. Spider-Gwen (Gwen Stacy) isimli karakterin Miles’ı ziyarete geldiği görülebiliyor. Buna ek olarak, Miles’ın evrenler arasında yolculuk yaptığı-animasyonların yine dikkat çekici olduğunu da belirtmek gerek- ve ilk filmde de kısa bir süreliğine yer alan Spider-Man 2099 karakteriyle karşılaştığı görülebiliyor. Zaten Spider-Man 2099 karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oscar Isaac, daha önce defalarca bu rolü bir kez daha üstlenmek istediğini belirtmişti. Yayımlanan fragmanla da kendisinin filmde olacağı kesinleşmiş oldu.

‘Part One’

Son olarak fragmanda bir şeyin daha dikkat çektiğini belirtmek gerek. Videonun sonunda, yani Spider-Man: Across the Spider-Verse yazısı ekranda belirdikten kısa bir süre sonra ‘Part One’ yazısıyla karşılaşıyoruz. Bu da bize, Across the Spider-Verse’ün tek film olmayacağını gösteriyor. Kısacası, merakla Spider-Man: No Way Home’un beklenildiği bu günlerde bir de yeni Spider-Verse filmi ile ilgili bir gelişme görmek birçok hayranın heyecanını daha da yükseltmiş durumda.

7 Ekim 2022’de vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson üçlüsü otururken ve başrollerinde Hailee Stanfield, Shameik Moore ve Issa Rae yer alıyor. Yapımcılar arasında ise Amy Pascal, Avi Arad ve Christina Steinberg bulunuyor.