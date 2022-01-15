Spider-Man'in Bir Sayfası Milyonlarca Dolara Satıldı

Dünyanın en ünlü süper kahramanlarından biri olan Spider-Man'in çizgi romanlarından bir sayfa milyonlarca dolara satıldı. Marvel'ın 1984 yılında çıkardığı bir seriden olan bu sayfa, karakterin ikonik siyah kostümünün ilk göründüğü kısım olduğu için önem taşıyordu.

Süper kahraman çizgi romanlarının dünya çapında oldukça popüler olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Tabii popülaritesi oldukça yüksek olan ve her yaştan insana hitap eden bu çizgi romanlar, beyaz perdeye de uyarlanıyor ve milyonlarca insana ulaşıyor. Marvel’ın Spider-Man (Örümcek Adam) karakteri de en çok sevilen çizgi roman karakterlerinin başında yer alıyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Spider-Man karakterinin en yeni filmi Spider-Man: No Way Home vizyona girmişti. Önceki filmlerden karakterler barındıran bu film, dünya çapında gişe rekorları kırarak bir milyar dolardan fazla hasılat yapmış ve tüm zamanların en çok hasılat yapan ilk 10 filmi arasında yerini almıştı. Şimdi de bu çok sevilen karakterin yer aldığı çizgi romanlardan bir sayfa, milyonlarca dolara alıcı buldu.

Açık artırma ile 3.36 milyon dolara satıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen açık artırmada, Spider-Man çizgi romanlarından bir sayfa 3.36 milyon dolara satıldı. Gelen haberlerde bu sayfanın, Mike Zeck isimli çizere ve Marvel’ın Secret Wars serisinin 1984 baskısının 25. sayfasına ait olduğu ifade edildi. Ayrıca bu sayı, bir çizgi roman sayfası için ödenen en yüksek fiyat olarak da kayıtlara geçti. Önceki rekor ise 657 bin dolar ile yine Marvel’ın karakteri olan The Incredible Hulk’ın 1974’de çıkan bir sayısına aitti.

Bu sayfanın ne içerdiği ile ilgili de biraz bilgi verelim. Dünyaca ünlü çizer Mike Zeck tarafından kaleme alınan bu sayfada, Spider-Man karakteri ilk kez siyah kostüm (symbiote suit) giyiyor. Spider-Man 3 filminde de karşımıza çıkan bu kostüm, karakterin en büyük düşmanlarından biri olan Venom’ın ortaya çıkmasına neden olacağı için büyük bir önem taşıyor.

Bunlara ek olarak aynı gün içinde DC çizgi romanlarına ait olan dünyaca ünlü süper kahraman olan Superman’in de en eski kopyalarından biri de satışa çıkarıldı. 1930’ların sonunda çıkan ve belki de süper kahramanların popülerleşmesinde ilk adımlardan biri olan bu kopyanın da 3.18 milyon dolara alıcı bulduğu ifade edildi. Milyonlarca dolara satılan bu iki çizgi romanın kim tarafından satın alındığı ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.