Tom Holland'ın başrolünde oynadığı Spider-Man serisinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home'un fragmanı yayınlandı. Sürprizler ve sırlarla dolu yeni filmin fragmanında gözden kaçırmış olabileceğiniz detayları sıraladık.

17 Aralık'ta vizyona girecek Marvel'ın yeni filmi Spider-Man: No Way Home'un fragmanı yayınlandı. Bildiğiniz üzere biz bu fragmandan bazı görüntüleri, dün TikTok'ta yayınlanan video sayesinde daha önce görme şansına erişmiştik ancak fragman bu sefer Sony tarafından resmi olarak yayınlandı.

Tom Holland'ı bir kez daha başrolde gördüğümüz ve oyuncu kadrosuna Benedict Cumberbatch ve Zendaya gibi isimlerin de dahil olduğu bu film, şimdiye kadar ki en sırlarla dolu senaryolardan birine sahip. Dilerseniz bu sır perdesini bir nebze de olsa aralayabilmek adına fragmanda gözden kaçırmış olabileceğimiz detayların üstünden bir kez daha geçelim.

Peter Parker, kimliğinin unutulmasını istiyor

Fragmandaki detaylara girmeden önce bu içeriğin bol bol spoiler içerme potansiyeli olduğunu söyleyelim. Fragmanı izlediğimizde Peter Parker'ın kimliğinin açığa çıktığını ve artık herkesin asıl Spider-Man'in kim olduğunu bildiğini görüyoruz. Bu durumu değiştirmek isteyen Parker, Mistik Sanatlar Ustası Doctor Strange'den yardım istiyor. Doctor Strange'in belirttiğine göre bu büyü öyle kolay bir büyü değil, bu yüzden de Parker'ın amacına ulaşması için biraz uğraşması gerekiyor.

Çizgi romanlarda Peter Parker'ın Iron Man ve SHRA'ya karşı gelerek kimliğini tüm dünyaya açıkladığı ve daha sonra kaçak hayatı yaşayan bir kahramana dönüştüğü yer alıyor. Daha sonra King Pin'in May Parker'ı vurmasıyla birlikte işler daha da kızışıyor ve Peter, şeytan Mephisto ile bir anlaşmak yapmak zorunda kalıyor. Mephisto ile yapılan anlaşma sonucunda bir büyü yapılıyor ve tüm dünya, Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu unutuyor.

"Ne istediğine dikkat et Peter Parker"

Spider-Man: No Way Home'da da aynı ilerleyişi görecek miyiz belli değil çünkü fragmanın gidişatına bakılırsa Spider-Man, Sokovia Anlaşması sayesinde hala Happy Hogan ve Nick Fury'nin desteğine sahip bir süper kahraman. Ayrıca Doctor Strange de Peter Parker'ın kimliğini unutturması isteğine karşı "Ne istediğine dikkat et Parker" diyor ve bu da işlerin biraz karmakarışık bir hal alacağını gösteriyor.

Fragmanda göze çarpan diğer detaylardan biri, Peter Parker'ın Mysterio tarafından cinayetle suçlanması. Tabii bu filmin sadece küçük bir kısmını oluşturacak çünkü Marvel'ın uğraşması gereken, çoklu evren gibi daha birçok konu var.

Doctor Octopus, Green Goblin ve Electro geri dönüyor

Fragmanın son sahnesinde Alfred Molina'nın canlandırdığı Doctor Octopus, "Merhaba Parker" diyerek Parker'ın başına bela olacağını gösteriyor. Ayn zamanda filme Green Goblin ve Electro'nun geri dönmesi de Peter Parker'ın çoklu evrenler arasında gidip geleceğini ve evine dönmeye çalışırken bir sürü kötü adamla karşılaşacağını kanıtlar nitelikte.

Çoklu evren demişken...

Avengers: Infinity War'da gördüğümüz üzere Doctor Strange, saniyeler içerisinde milyonlarca evreni tarayıp Thanos'u hangi evrende yeneceklerini görebiliyordu. Strange'in Spider-Man'e dahil olması da akıllara, acaba Strange kimsenin Peter Parker'ın kimliğini bilmediği bir evren bulabilecek mi sorusunu getiriyor.

Marvel evreninde büyü yapmanın bir bedeli olduğunu herkes bildir. Bu yüzden de Doctor Strange, Peter Parker'a büyü ile yardım eder ve kimliğinin unutulması için başka bir evren bulabilirse, evrenler karışabilir ve çoklu evren dediğimiz mantık, tek bir evrende birleşebilir. Burada da devreye uzun zamandır filmde yer alacağı söylenen eski Spider-Man'ler Andrew Garfield ve Toby Maguire devreye giriyor. Eğer tahmin edildiği gibi Peter Parker'ın kimliğinin unutulması için çoklu evrenin birleşmesi gerekiyorsa, önceki Spider-Man'lerimizi görme olasılığımız bir hayli yüksek.