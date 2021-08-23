Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen 4. aşama filmlerinden Spider-Man: No Way Home'un fragmanı, resmen yayınlanmasına kısa süre kala sızdırıldı.

Tom Holland'ın başrolünde oynadığı Spider-Man serisinin son filmi Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen filmin ilk fragmanının Sony tarafından yayınlanması bekleniyordu ancak bazı kişiler Sony'den önce davrandı ve fragmana dair bazı görüntüler, TikTok'ta sızdırıldı.

Sırlarla dolu filmin fragmanının sızdırılması, MCU hayranlarını epey heyecanlandırdı zira bu filmde Tom Holland'la birlikte önceki Spider-Man'ler Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın da olması bekleniyor, ancak şimdiden söyleyelim, ne yazık ki fragmanda iki ünlü isim de görülmüyor.

Filmde önceki Spider-Man'lerin olup olmayacağı henüz belli değil

Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker rolüne büründüğü filmde, aynı zamanda Doctor Strange'den Benedict Cumberbatch de yer alıyor. Marvel bu film için gerçekten büyük sürprizler hazırlamış olacak ki birkaç isim belli olsa da oyuncu kadrosunun kalanı resmen bir sır gibi saklanıyor.

No Way Home'un Marvel'ın çoklu evrenini konu alacağı ve dolayısıyla önceki Spider-Man'lerinde filmde yer alması bekleniyor, ancak ne Marvel ne de Sony tarafından bu detaylarla ilgili resmi bir açıklama gelmemişti. Şu anda filme kesin geri dönüş yapması beklenen isimlerin arasında Alfred Molina'nın canlandırdığı Doc Ock ve Jamie Foxx'un hayat verdiği Electro karakterleri bulunuyor.

Ne yazık ki yeni filmle ilgili sır perdesi, internete sızdırılan fragmanla da aralanmış değil. Yaklaşık 3 dakika süren fragmanda görebildiğimiz oyuncuların arasında sadece Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina ve Zendaya bulunuyor.

Spider-Man: No Way Home'un sızdırılan fragmanı: