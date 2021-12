Spider-Man: No Way Home’un internette dolaşan torrent’inde oldukça zararlı bir yazılım tespit edildi. Bir siber güvenlik şirketi, kripto para madenciliği için başkalarının bilgisayarlarını kullanmaya yarayan virüs hakkında uyarıda bulundu.

Spider-Man: No Way Home, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen devasa gişe başarısı elde etti. Son zamanların senaryosu en çok merak edilen filmi olan Spider-Man: No Way Home, 18 yıl sonra serisine eklenen dördüncü film olan The Matrix Resurrections’ı bile rahatlıkla geride bıraktı.

Ancak gerek maddi, gerek pandemiye bağlı sebeplerle filmi görmek isteyen herkes sinemaya gidemedi. “Gerçekten 3 tane Peter var mı” merakıyla yanıp tutuşan insanlar, çareyi filmi yasa dışı yollarla indirmekte buldu. Ancak bir siber güvenlik şirketinin açıklamasına göre bu seçimdeki tek sorun etik alanında değil.

CPU'ları sömüren bir virüs

Siber güvenlik şirketi ReasonLabs, internette yaygın olarak indirilen Spider-Man: No Way Home torrent’iyle ilgili uyarıda bulundu. Bu uyarıya göre torrent dosyasında indirene baş ağrısı olabilecek bir zararlı yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde siber korsanlar, enfekte ettiği bilgisayarları bir kripto paranın madenciliği için kullanıyor.

Virüs sayesinde bilgisayarı Monero madenciliği yapmak için kullanan suçlular, bunu hiç göze batmadan yapabiliyor. Windows Defender’a dışlama komutları ekleyerek bilgisayarın güvenlik yazılımından kolayca kaçan zararlı yazılım, bilgisayarın işlemcisinin çok büyük bir kısmını meşgul ediyor. Performansın düşmesinin yanı sıra, tam güçle çalışan bilgisayarın harcadığı enerji elektrik faturalarına da yansıyor. Sonuç olarak, Spider-Man: No Way Home’u torrent yoluyla indirmeye kalkmayın. Elektrik faturanıza bu virüs nedeniyle yansıyacak fiyat artışı, sinema biletinden daha pahalıya gelebilir.