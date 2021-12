Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden birisi olan Spider-Man: No Way Home'dan Türkçe dublajlı fragman yayınlandı.

Bundan 2 hafta öncesinde Sony Pictures Entertainment; şüphesiz son dönemlerin en dört gözle beklenen filmlerinden Spider-Man: No Way Home’un tam fragmanını yayınlamış ve eski Spider-Man üçlemelerindeki kötülerin göründüğü fragman, serinin hayranlarını daha da heyecanlandırmıştı. Spider-Man: No Way Home’dan bugün Türkçe dublajlı fragman yayınlandı.

Tom Holland’ı bir kez daha başrol olarak izleyeceğimiz yeni filmde Hollan’da, ilk iki filmden bildiğimiz Zendaya ve Jacob Batalon ile Tobey Maguire ve Andrew Garfield’lı Spider-Man filmlerinden aşina olduğumuz Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Thomas Haden Church ve J.K. Simmons gibi isimler eşlik ediyor. Spider-Man'i seslendiren isim ise daha önceki MCU filmlerinde de olduğu üzere bir kez daha Harun Can.

Spider-Man: No Way Home Türkçe dublajlı fragman

Yeni filmde diğer Spider-Man'lerin evrenlerinden gelen kötü karakterleri izleyeceğimizi düşündüğümüzde doğal olarak hepimizin aklına tek bir soru geliyor: Eski Spider-Man'ler Tobey Maguire ve Andrew Garfield da film de olacak mı? Özellikle Andrew Garfield bunun olmayacağını ve yeni filmde yer almadığını defalarca kez belirtmiş olsa da, bunun sadece beklentiyi yüksek tutmak adına söylenmiş beyaz bir yalan olduğunu düşünen çok ciddi bir kısım var.

Fragmanda yer alan gizli -pek de gizli denemez- detaylara ve sahte olma ihtimaline rağmen yeni filme ait olduğu iddia edilen sızdırılan set fotoğraflarına baktığımızda buna hak vermemek elde değil açıkçası. Bunun gerçekten de doğru olup olmadığını öğrenmek için ise filmin vizyona gireceği tarih olan 17 Aralık’ı beklemek zorundayız gibi duruyor.