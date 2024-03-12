Insomniac'ın geliştirdiği ancak Sony tarafından iptal edilen Örümcek-Adam oyunu Spider-Man: The Great Web'in fragmanı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda, oyun geliştiricisi Insomniac son yılların en büyük veri sızıntılarından birini yaşamıştı. Ortaya çıkan veriler o kadar büyüktü ki bugün bile o verilerin ve dosyaların arasında yeni ve ilgi çekici bir şey bulabilmek mümkün oluyor. Bunlardan biri de, mahallemizin dost canlısı süper kahramanı Örümcek-Adam'ın iptal edilen oyunu Spider-Man: The Great Web'in fragmanı oldu.

E bu kadar yapmışken çıkarsaydınız?

Videoda göze çarpan ilk nokta, oyunun neredeyse bitmiş olduğu. Hem karakter animasyonları hem de genel olarak dünya gayet parlak gözüküyor. Geliştirme aşamalarındaki geçici dolgular, yarım görsel efektler burada yer almıyor. Normal şartlar altında böyle bir fragman gördüğümüzde, "Oyunun çıkışına da çok kalmadı, şu tarihte geliyor" demeye alışkın olduğumuzu söylemek gerek.

Orijinalinde oyun, beş oyuncuya kadar bir arada oynanan çok oyunculu bir yapımdı. Sony tarafından iptal edilmiş olan yapımda, Sinister Six adı verilen kötüler grubuna karşı mücadele edecektik. Çoklu evrenden gelen farklı Örümcek-Adamlardan birini oynayacak ve kendi karakterimizi de özelleştirebilecektik.

Aslında geçmiş aylarda bu oyuna dair bazı görseller paylaşılmıştı fakat ilk defa bir fragman görmüş olduk. Farklı evrenlerin bir araya geldiği yapım, oldukça başarılı olabilirmiş gibi duruyor.

Spider-Man: The Great Web gerçekten piyasaya çıksaydı oynamayı düşünür müydünüz?