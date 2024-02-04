Bu port'un Sony tarafından yapılmadığını, hatta Sony'nin Spider-Man 2 PC port'una yönelik bir bilgi paylaşmadığını belirtelim.

Fragmanını bile geçelim, sadece duyurusuyla bile çok büyük ses getiren Marvel’s Spider-Man 2, ilk oyunun üstüne eklediği mekaniklerle, aslında oldukça modern duran ilk oyunu eski göstermeyi başarmıştı. Oyuncular her ne kadar ilk oyundan memnun kalmış olsalar da ikinci oyunun oynanış tarafındaki eklemeler, ilk oyuna yüz çevirmemize sebep oldu.

Tabii burada sadece PlayStation kitlesinden bahsediyoruz. Zira bu oyun henüz bilgisayara gelmediği için PC oyuncuları üzgün. Fakat geçtiğimiz ay bir grup, resmî olmayan Spider-Man 2 PC port’unu paylaşmıştı. tüm oyunu içeren bu port, 256 GB boyutunda olmasına rağmen birçok yönden eksik durumda. Fakat paylaşılan videolar, ekibin hızla ilerlediğini gösteriyor.

Kaplama hataları hâlâ var. Fakat rahatsız edici derecede değil gibi görünüyor.

Videolara baktığımızda performansın tutarlı ilerlemesi dikkat çekiyor. Bu konu, özellikle de PC portlarında başımızı oldukça ağrıtabiliyor. Tabii arada takılmalar da yok değil. Özellikle de quick time event dediğimiz anlık aksiyonlarda performans düşüşü görebiliyoruz. Fakat videolardan gördüğümüz kadarıyla oyun, şu an gayet oynanabilir durumda.

Fakat Sony tarafında Spider-Man 2’nin PC sürümü için henüz resmî bir güncelleme verilmedi. Yine de ilk oyunun başarısının ardından bu oyunun da bilgisayara geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Şu an için bu modu indirmenin yasal bir yolu yok. Fakat diğer yollara başvurmak bile oldukça uğraştırıcı olduğundan pek de tavsiye etmiyoruz. İlla kovalamak isteyenler için de muhtemelen sadece Reddit yardımcı olur.

Söz konusu videoları paylaşan kanal, “Gittikçe yaklaşıyoruz.” diyerek paylaşım yapmış. Sizin bu ekip ve ekibin çıkardığı iş hakkındaki düşünceleriniz neler?

Tabii Insomniac, şöyle bir olay yaşadığı için henüz PC sürümüne yönelik bir bilgi alamamış olabiliriz: