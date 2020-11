Henüz genç yaşına rağmen, çağın şu ana kadar en çok gişe yapan ve beğenilen Avengers filmleri dâhil birçok filme rol alan Tom Holland, birçoğumuzun akıllarında Spider-Man olarak yer ediyor. Fakat genç aktörün rol aldığı birçok başarılı film bulunuyor. Tom Holland’ın Spider-Man kostümünü giymediği filmlere yakından bakıyoruz.

2016 yılında çıkan “Captain America: Civil War” ile Avengers hayranları ile ilk defa Örümcek Adam olarak buluşan genç aktör Tom Holland, aslında yeni neslin en başarılı aktörlerinden. Nitekim kendisinin Örümcek Adam filmleri dışında yer aldığı yapımlar, özellikle Netflix yapımı olan The Devil All The Time filmindeki başarıları geleceğinin çok parlak olduğunu gösteriyor.

Bir başka deyişle Tom Holland, artık kült bir süper kahraman kostümünü giyen kişi olarak değil, daha çok kendi adı ile anılmaya başladı. Henüz 24 yaşında olan genç aktörün kariyerinde seslendirmeleri dahil 17 film bulunuyor. Gelin Tom Holland'ın Örümcek Adam yerine tam anlamıyla oyunculuk kitabı yazdığı filmlere yakından bakalım.

Tom Holland'in en iyi filmleri:

The Devil All The Time

Edge of Winter

Pilgrimage

How I Live Now (Seninle Yaşıyorum)

The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)

Spies in Disguise (Ajanlar İş Başında)

In The Heart of the Sea (Denizin Ortasında)

Onward (Hadi Gidelim)

The Impossible (Kıyamet Günü)

The Devil All The Time:

Yıl: 2020

Tür: Suç, dram, gerilim

Oyuncular: Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Tom Holland,

Netflix'in son yıllarda yayınladığı en iyi filmler arasında gösterilen The Devil All The Time, aynı bölgede yaşayan bir grup insanın hayatlarının nasıl kesiştiğini anlatıyor. Başrolde Tom Hollond'ın yer aldığı filmde Bill Skarsgrad, Robert Pattinson gibi başarılı aktörler yer alıyor.

Günümüz sinema anlayışından uzak ve oldukça kaliteli sahnelere, hikaye örgüsüne sahip olan film, kesinlikle hayatınızda bir defa yaşayacağınız bir deneyim sunuyor. Açıkçası Tom Holland'ın sergilediği oyunculuk, kendisinin ergenlik çağını atlatmaya çalışan bir süper kahraman kostümü giydiğini unutturuyor.

Kışın Ortasında (Edge of Winter):

Yıl: 2016

Tür: Psikolojik gerilim, Dram

Oyuncular: Joel Kinnaman, Percy Hynes White, Tom Holland

Edge of Winter, Kanada yapımı bir psikolojik gerilim filmi olarak listeleniyor. Filmde eşinden yeni boşanmış bir baba olan Elliot karakteri merkez alınıyor. Elliot ve iki oğlu ise filmde; hiçliğin ortasında bulunan bir kulübede kar fırtınasının ortasında kalıyor.

Çaresizlik ve kapana kısılma duygularının yoğun bir şekilde işlendiği filmde Tom Holland, Elliot’un iki oğlundan birini canlandırıyor. Babaları ile fırtınanın ortasında kalan iki çocuk, çaresiz bir şekilde babalarının dengesiz tavırlarının ortaya çıkışını izliyor ve fırtınadan kurtulma şansları her geçen dakika ellerinden kayıp gitmeye başlıyor.

Hac (Pilgrimage):

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Oyuncular: Tom Holland, Richard Armitage, Jon Bernthal

13. yüzyılda geçen bu filmde aktör Tom Holland, İrlanda’da bir kilisede görev alan çaylak bir rahibi canlandırıyor. Tom Holland’ın oynadığı bu çaylak rahip Diarmuid, kiliseden diğer rahipler ile Roma’ya doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Kiliselerinde bulunan oldukça önemli bir kutsal emaneti Roma’ya taşımak için yola çıkan bu grup, yolda karşılaştıkları kişilerin kutsal emanetin peşine düşmesiyle birbirinden zor dakikalar yaşamaya başlıyor. Pilgrimage; aksiyonu ve oldukça iyi çekilmiş çatışma sahnelerini, 13. yüzyılın tarihsel dokularıyla başarılı bir şekilde birleştiriyor.

Seninle Yaşıyorum (How I Live Now):

Yıl: 2013

Tür: Romantik, Bilim Kurgu

Oyuncular: Saoirse Ronan, Tom Holland, George MacKay

Oldukça ilginç bir konuya sahip olan How I Live Now, Meg Rosoff tarafından yazılmış aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanıyor. Filmde Daisy isimli genç bir kız, Amerika’dan akrabaları ile yaşaması için İngiltere'ye yollanıyor. İlk başta çok fazla evine özlem duyan Daisy, kuzenleri ile yakınlaşmaya başladıktan sonra İngiltere’deki hayatına alışmaya başlıyor.

Tam bu sırada ise kurgusal Üçüncü Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu bağlamda film; uygarlıklar çökmeye başladığında genç insanların başına neler gelebileceğini tartışıyor. Kurgusal dünya savaşında hayatta kalmaya çalışan Daisy, aynı zamanda hayatının aşkını da hayatta kalmaya çalışırken buluyor.

Kayıp Şehir Z (The Lost City of Z):

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

Oyuncular: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland

The Lost City of Z, David Grann’in kurgu olmayan aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlanmış bir film olarak karşımıza çıkıyor. Filmin hikâyesi ise 20. yüzyıl İngiliz kâşifi Percy Fawcett’in Amazon’a olan yolculuğunu ve orada başına gelen maceraları ele alıyor. Tom Holland ise Percy Fawcett’in genç oğlu Jack Fawcett rolünü üstleniyor.

Tarihe adını yazdıran Percy Fawcett’in hikâyesi ise oldukça garip bir kayboluşla son buluyor. 1920 yılında Amazon’a yolculuk eden ve orada ileri medeniyetlerden kalmış olabilecek gizemli şehrin kalıntılarını bulan Percy Fawcett, 57 yaşında Amazon ormanlarında kayboldu ve izine bir daha rastlanamadı.

Ajanlar İş Başında (Spies in Disguise)

Yıl: 2019

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Oyuncular: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, DJ Khaled

Will Smith ve Tom Holland’ın başrolleri paylaştığı tatlı animasyon film Spies in Disguise; çocuk, genç ve yetişkin herkesin sevebileceği bir film. Filmde; tatlı dilli, hoş görünümlü ama bir o kadar da sinsi olan deneyimli ajan Lance, dünyayı kurtarmak için oldukça hevesli olan bilim insanı Walter’dan yardım alıyor.

Walter ise Lance’i tanınmaması ve görevi tamamlayabilmesi için bir güvercine dönüştürüyor. Lance güvercine dönüştükten sonra tek yapabileceği şey hevesli gençlerden oluşan “nerd” takımına güvenmek oluyor.

Denizin Ortasında (In The Heart of the Sea)

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan Gleeson

Tom Holland, 2016 yılında Captain America: Civil War filmiyle ilk defa Spider-Man kostümünü giymeden 1 sene önce, "Thor" Chris Hemsworth ile başka bir yapımda yer alıyor. Belki de Tom Holland’ın Spider-Man rolünü kapmasında bu film bir rol oynamıştır. In the Heart of the Sea, oldukça bilindik bir olayı konu alıyor.

1820 yılında New England balina gemisinin batışını anlatan bu film, Moby-Dick isimli dünya klasiği romana da ilham veren aynı olayı işliyor. Filmde ayrıca Peaky Blinders’tan tanıdığımız Cillian Murphy de önemli bir rol üstleniyor.

Hadi Gidelim (Onward):

Yıl: 2020

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus

Tom Holland, Chris Hemsworth ile yer aldığı filmin ardından, bir diğer Marvel kahramanını oynayan Chris Pratt ile de bir animasyon filminde birlikte rol alıyor. Ian ve Barley Lightfoot isimli iki elf kardeşin hikâyesini anlatan Onward, izleyicilere oldukça keyifli dakikalar geçirtiyor.

Pixar tarafından yapılan bu filmde iki elf kardeşe, ölen babalarıyla bir gün süresince vakit geçirebilecekleri sihirli bir güç hediye ediliyor. Tabii işler yolunda gitmiyor ve iki kardeş büyüyü eline yüzüne bulaştırıyor. Ardından bu iki kardeş süreleri bitmeden babaları ile vakit geçirebilmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorlar.

Kıyamet Günü (The Impossible)

Yıl: 2012

Tür: Dram, Gerilim, Tarih

Oyuncular: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Gerçek ve tarihi olaylara dayalı filmlerde Tom Holland’ı bir hâyli görüyoruz. 2012 yapımı The Impossible filminde de gerçek yaşanmış bir olay konu alınıyor. The Impossible filminde; tatil için Tayland’a giden bir ailenin, 2004 yılında gerçekleşen 230 binin üzerinde ölüme sebep olan Hint Okyanusu tsunamisine yakalanış hikâyesini işliyor.

Filmde anne ve babayı Naomi Watts ve Star Wars filmlerinden tanıdığımız Ewan McGregor canlandırırken, çiftin üç çocuklarından biri olan Lucas’ı Tom Holland canlandırıyor. Filmin çekimleri sırasında 16 yaşında olan Tom Holland, oyunculuk performansı ile eleştirmenlerden yüksek notlar almayı başarıyor. Tom Holland’ın The Impossible filmindeki bu başarısı, aktörlük kariyerinde önemli bir dönüm noktası hâline geliyor.

Her ne kadar Avengers filmlerindeki Spider-Man rolüyle iyice popüler hâle gelse de Tom Holland, nispeten kısa kariyerine birçok filmi sığdırmayı başaran başarılı bir aktör. Kısa sürede Marvel Sinematik Evreni’nin en tanınan yüzlerinden biri hâline gelmeyi başaran Tom Holland, bu başarısını daha önce performansıyla göz doldurduğu filmlere borçlu. Sizler Tom Holland filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan filmlerden hangilerini izlediniz?