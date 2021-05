14 Mayıs'ta yayınlanacak Spiral: From the Book of Saw filminin ilk üç dakikalık bölümünde yer alan işkence sahnesi paylaşıldı. Paylaşılan sahne, filmin korku dolu olacağını gözler önüne seriyor.

Sinemaseverler, önümüzdeki günlerde yepyeni bir korku filmi ile tanışma imkanı yakalayacaklar. "Spiral: From the Book of Saw" ya da Türkiye'deki ismiyle "Spiral: Testere Devam Ediyor" şeklinde karşımıza çıkacak film, pek çok film tutkununa kokuyu iliklerine kadar hissettirecek gibi görünüyor. Zira film ekibinin paylaştığı 3 dakikalık bir işkence videosu, filmin neler sunacağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak Spiral: From the Book of Saw, bilinmedik bir yapım değil. İlk kez 2004 yılında hayatımıza giren Testere ya da Saw serisinin en yeni filmi olarak karşımıza çıkan film, kimilerine göre korku, kimilerine göre iğrenç ögelerle dolu olacak. Açık konuşmak gerekirse paylaşılan 3 dakikalık video da korkutucu ve iğrençlik arasında sıkışıp kalmış gibi görünüyor.

Spiral: From the Book of Saw, 14 Mayıs'ta yayınlanacak

Bu arada, paylaşılan videonun bir fragman olmadığını belirtmek gerekiyor. 14 Mayıs'ta yayınlanacak filmi izleyebilme imkanı bulan sinemaseverler, Spiral: From the Book of Saw'ın ilk üç dakikasında sizlerle az sonra paylaşacağımız bölüme şahitlik edecekler. Peki bu üç dakika, Testere tutkunlarına neler sunacak?

Paylaşılan videoya göre Spiral: From the Book of Saw filminin başlangıcında, bir dedektifin metro hattında yaşadıklarını izleyeceğiz. İz peşine düşen dedektif, cansız bir manken ile oyalanırken domuz maskesi olan bir kişi tarafından yakalanacaktır. Dedektifi, tuzağa düştükten sonra da metro hattının üzerinde elleri bağlanmış olarak göreceğiz. Ancak bu kez, dedektifin dili de korkunç bir şekilde bağlanmıştır. Önünde iki seçenek olan dedektif, ya dilini kopararak oradan kaçacak ya da son hızla gelen tren, talihsiz adamı paramparça edecek. Sizce hangisi olmuştur?

İşte Spiral: From the Book of Saw'ın ilk üç dakikasında yer alan işkence sahnesi (18+)