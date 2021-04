Biz halen mayıs ayında yayınlanacak Testere serisinin dokuzuncu filmini beklerken bugün serinin onuncu filminin geliştirilme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Film hakkında herhangi bir detay bulunmazken serinin önemli bir ismi hakkında üzücü bir doğrulama geldi.

2004 yılından bu yana milyonlarca seyirciyi ekranlara kitleyen ve gerilim tatmasını sağlayan Testere (Saw) serisi, dokuzuncu filmi Spiral: Testere Devam Ediyor (Spiral: From the Book of Saw) ile 14 Mayıs’ta yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmin yapımcısı Chris Rock, filme mizah ekleyeceğini, ancak korku, kan ve vahşetin de geri döneceğini çok önceden açıklamıştı.

Gözler halen serinin dokuzuncu filmini görmeyi beklerken bugün seriyi sevindirecek yeni haberler geldi. ProductionWeekly tarafından yayınlanan yeni listeye göre serinin onuncu filmi, geliştirilme aşamasına geldi. Serinin onuncu filminin nasıl bir isme sahip olacağıysa henüz bilinmiyor. Film, listede yalnızca ‘Saw X’ ismiyle gözüktü.

Daha beklenen film gelmeden onuncu film geliştirilmeye başladı:

Film hakkında paylaşılan bir detaysa Twisted Pictures ve Lionsgate’in yanı sıra yönetmen James Wan’ın yapım şirketi Atomic Monster’ın da isminin geçeceğiydi. Fakat Bloody Disgusting tarafından paylaşılan bilgiye göre Atomic Monster ismi, listede yanlışlıkla verilmişti. Hatta site, serinin başından bu yana filmlerde yapımcılık görevini üstlenen Wan’ın onuncu filminde bir yere sahip olmayacağını doğruladığını açıkladı.

Film hakkında şu an için hiçbir detay bulunmuyor. Onuncu filmin mayıs ayında yayınlanacak dokuzuncu filmin devamı niteliğinde olup olmayacağı da şu an için bilinmeyenler arasında. Tabii bu konu hakkında en büyük ipucunu dokuzuncu filmi izlediğimiz zaman alacağız. Şu anlık onuncu filmin de cepte olduğunu ve gözümüzü dokuzuncu filme çevirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Mayıs ayında bizlerle buluşacak dokuzuncu film Spiral: Testere Devam Ediyor’a dönecek olursak, film, seriyi orijinaline çevirmeyi hedefleyen komedyen Chris Rock tarafından yönetilecek. Filmde yer alacak yıldız isimler arasında Samuel L. Jackson ve Max Minghella da bulunuyor. Normal şartlarda geçtiğimiz yılın mayıs ayında yayınlanması planlanan filmin fragmanını bu haberimizden izleyebilirsiniz.