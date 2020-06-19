Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yatırımcıları kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiği tespit edilen bir kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira para cezası verdi. Aynı kişinin daha önce de benzer eylemlerden dolayı SPK’dan birçok kez ceza aldığı öğrenildi.

Türkiye’deki yatırımcıların haklarını koruyan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler konusunda yatırımcıları yanlış yönlendiren kişi veya gruplara karşı uyguladığı cezai yaptırımlarına devam ediyor.

Son dönemde bu konuda pek çok adım atan SPK, sosyal medya üzerinden borsa manipülasyonu yaptığı belirlenen bir kişiye çok ciddi bir para cezası uyguladı. Bugün yazılı bir açıklamada bulunan kurum, @derinhisse isimli Twitter hesabını yöneten Önder Tavukçuoğlu isimli bir şahısa, “RYSAS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra RYSAS paylarında satım yaptığı” iddiasıyla 1 milyon 175 bin 29 TL para cezası verildiğini belirtti.

SPK, sosyal medyada yatırımcıları yanlış yönlendiren kişilere büyük para cezaları kesiyor

Twitter üzerinden yatırımcıları, kendi çıkarları doğrultusunda yanlış yönlendiren ve "alım veya tut" tavsiyesi verdikten sonra hemen satış yapan kişinin, SPK’dan daha önce dört kez para cezası aldığı bildirildi.

Uzman Coin’in aktardığı bilgilere göre SPK, söz konusu nedenle ilk kez para cezası uygulamıyor. Kurul, geçtiğimiz nisan ayında da Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere dair Twitter üzerinden yatırımcıları yanılttığı belirlenen Harun Kahraman adlı bir kişiye de 1 milyon 175 bin 29 TL para cezası vermişti.

Ek olarak SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişim engelinin getirilmesi için hukuki işlem başlattığını da açıkladı.