EA'in yeni oyunu Split Fiction, çok kısa bir sürede çok önemli iki kilometre taşını geride bıraktı. Şimdiden çok sevilen oyun, kolay kolay gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts, bundan birkaç gün önce Split Fiction olarak isimlendirdiği yeni oyununu yayımladı. İşte It Take Two'nun geliştiricisi Hazelight Studios tarafından geliştirilen oyunla ilgili gelen haberler, oyunun tam not aldığını gözler önüne seriyor.

Hazelight Studios tarafından yapılan açıklamaya göre Split Fiction, piyasaya sürüldükten sadece 48 saat sonra 1 milyon satış adedine ulaşmayı başardı. Üstelik oyunun Steam yorumlarına baktığımız zaman da şimdiden "Son Derece Olumlu" etiketini almayı başardığını görüyoruz. Yapılan yorumların yüzde 98'i olumlu.

Tüm zamanların en çok oynanan ikinci EA oyunu oldu!

Split Fiction'ın tek başarısı, 48 saat içerisinde 1 milyon satış yapmış olması değil. Oyun, EA tarihinin en çok oynanan ikinci oyunu olarak da tarihe geçti. EA'in en çok oynanan oyununun Apex Legends olduğunu düşünecek olursak bu istatistik, 49,99 dolar karşılığında satın alınabilen oyun için hiç ama hiç fena değil.

Aksiyon macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan Split Fiction, eşli yapısı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Bu bağlamda; dileyen oyuncular bölünmüş ekran, dileyen oyuncular ise çevrim içi çok oyunculu modda Split Fiction macerasına dahil olabiliyorlar. PC'ye ek olarak PlayStation ve Xbox platformlarında da oynanabilen, bu gidişle daha çok konuşulur gibi görünüyor.