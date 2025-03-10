Counter-Strike, uzun yıllardır aktif oyuncusu en fazla olan oyunlardan biri. Haliyle bu kadar çok oynanan bir oyunun, en küçük ayrıntısı bile konuşulmaya değer oluyor ve bazen merak uyandırıyor.

Peki Türkiye’de çıkan tüm versiyonları ile oldukça rağbet gören Counter-Strike’ın tavukları, sizce de bir ikon hâline gelmedi mi?

Gelin, bunun nasıl olduğuna bakalım.

Counter-Strike oyununun ilk başlarında en popüler ikon rehinelerdi.

Sonrasında oyunda yer alan tavuklar da günden güne popülerleşmeye başladı. Tavuklar, ilk etapta yalnızca “Italy” haritasında bulunuyordu ve sayısı yalnızca 2’ydi. Sonrasında ise Counter-Strike için bir meme haline geldi fakat Counter-Strike: Source’un çıkışı ile birlikte tavuklar piyasadan kaldırıldı.

Ta ki 2012’de Counter-Strike: Global Offensive’in çıkışına dek. Bu oyunun çıkışı ile birlikte tavuklar, yalnızca “Italy” haritasında değil, “Inferno”, “Cobblestone”, “Militia” gibi haritalarda da görülmeye başladı.

Oyundaki tavukların Counter-Strike: Global Offensive ile bu kadar popülerleşmesinin sebebi yalnızca normal maçları değil E-spor maçlarının bile kaderini değiştirebiliyor olmalarıydı.

Böyle bir popülerliğin farkında olan oyun geliştiricisi, oyuna gelen her etkinlikle birlikte tavukların görünüşünü değiştiriyordu ve daha çok dikkat çekmelerini istedi. Noel baba kazağı, bal kabağı maskesi ve hayalet kostümü bunlardan yalnızca birkaçıydı.

Böylece onları daha büyük bir ikon hâline de getirmiş oluyordu. Sadece oyun geliştiricisi değil aynı zamanda oyuncular da bu tavuklar için farklı farklı modlar üretip oynamaya başladı. Ta ki Counter-Strike 2 ile rekabetçi haritalarda tavukların sayısının artırılmasına kadar.

Counter-Strike 2 ile birlikte, tavukların oyunu daha kötü bir hâle getirdiğine inanan birçok oyuncu vardı. Başka bir kısım ise tavukların oyunda kalmasını savundu. Ancak her ne olursa olsun bu oyundaki tavuklar bir ikon hâline geldi.

Peki sizin görüşleriniz neler? Counter-Strike tavukları gerçekten olmazsa olmaz mı?

Diğer oyun içeriklerimiz: