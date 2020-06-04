Yeni SüngerBob Oyununun Çok Oyunculu Fragmanı Yayınlandı

23 Haziran 2020’de oyuncularla buluşacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated’ın çok oyunculu modundan fragman yayınlandı. Oyuncular, yapay zekâya karşı birlikte mücadele edecekler.

PlayStation oyuncularını SüngerBob evreniyle buluşturacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated’dan bugün yeni bir fragman paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde oyunda bulunacak boss’ların bazılarını gösteren fragmanın aksine bugün yayınlanan fragman, oyunun çok oyunculu yapısını gösteriyor.

Bir önceki fragman gibi yine 1 dakika uzunluğunda olan fragman, oyuncuların bir araya gelerek nasıl eğlenceli zaman geçireceklerini gözler önüne seriyor. Oyunun çok oyunculu moduna katılan oyuncular, kendilerine gelen düşmanları alt ederek bölümleri aşmaya çalışacaklar.

Çok oyunculu mod fragmanı:

Yine fragmanda gördüğümüz kadarıyla çok oyunculu modu oynarken birçok farklı karakter seçilebilecek. Bu karakterler arasında elbette SpongeBob, Patrick, Squidward, Mr. Krabs, Plankton, Gary, Sandy ve daha birçok karakter bulunacak. En azından fragmanda gördüğümüz kadarıyla oyuncular yalnızca yapay zekâya karşı savaşacaklar.

23 Haziran 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, 2003 yılında geliştirilen aynı isimli oyunun remake’i olacak. Oyun, günümüz grafiklerine kavuşturulacak.

Puple Lamp Studios’un remake’ini üstlendiği SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahip olacak. Oyun; PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilecek. Oyunun çapraz platform desteğine sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak. Şu anda Steam’den ön siparişi başlayan oyunun mağaza sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyun, çıkış tarihine kadar %10 indirimle 121,50 TL karşılığında ön siparişle satın alınabilir.