Sony, PlayStation 4 ve diğer platformlar için 23 Haziran'da çıkacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oyunundan yeni bir fragman yayınladı. 'Boss Fight' başlığıyla yayınlanan fragman, oyunda oyuncuları bekleyen zorluklara odaklanıyor.

Sony, 23 Haziran 2020 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oyunundan yeni bir tanıtım videosu yayınladı. ‘Boss Fight’ başlığıyla yayınlanan video, bu yılın en çok beklenen oyunlarından birinde neler göreceğimize dair kısa kesitler içeriyor.

Yayınlanan video yalnızca 1 dakikadan oluşsa da oyun boyunca birçok farklı boss’la kapışacağımızı anlayabiliyoruz. Ayrıca herkesin sevgisini kazanmış Sünger Bob, mekanik bir Sandy Cheeks ve Patrick Star da videoda görünen karakterler arasında yer alıyor. Bu noktada zafere ulaşmak isteyen oyuncuların, Boss saldırılarından kaçınmaları ve onların zayıf yönlerini bulup saldırmaları gerekiyor.

Üstelik tüm bu yolculukta robotlar, oyuncuları bekleyen tek düşman değil. Tanıtım videosunda bir kraliyet denizanası, bir drone’a binmiş tek gözlü Plankton ve Uçan Hollandalı da yer alıyor. Boss’lardan belki de dikkat çekeniyse Sünger Bob’un karate ekipmanları giymiş mekanik bir versiyonu oluyor.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated nasıl bir oyun?

2003 yılında Heavy Iron Studios tarafından geliştirilen SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom oyunun remake yapımı olan bu oyun, 2020 yılında çok daha gelişmiş grafiklerle nostalji sevenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada Unreal Engine motoru kullanılarak yaratılan oyunun geliştiriciliğini Viyana, Avusturya merkezli bir video oyun geliştiricisi olan Puple Lamp Studios üstleniyor.

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve Microsoft PC platformlarının her biri için çıkış yapacak olan oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere farklı oyun modlarını destekleyecek. Böylece aynı platformlarda olan arkadaşlarınızla oyunu bir arada oynayabileceksiniz.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated önümüzdeki ay, 23 Haziran’da çıkış yapacak. Ön siparişleri başlayan oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir, 23 Haziran’a kadar sürecek ön sipariş promosyonu kapsamında oyuna %10 indirimle 121,50 TL’ye sahip olabilirsiniz.