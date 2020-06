THQ Nordic, 23 Haziran'da çıkacak SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oyunundan yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan 1 dakika uzunluğundaki video, oyunda bizleri neler beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Purple Lamp Studios, 23 Haziran’da çıkış yapacak olan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oyunundan yeni bir tanıtım videosu yayınladı. ‘Welcome to Kelp Forest’ başlığıyla yayınlanan video, oyunda oyuncuları neler beklediğine dair kısa bir ön gösterim yapıyor.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated nasıl bir oyun?

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, 2003 yılında Heavy Iron Studios tarafından geliştirilen SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom oyununun remake yapımı olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılında çok daha gelişmiş grafiklerle nostalji severlerin karşısına çıkacak olan oyun, Unreal Engine motoru kullanılarak geliştiriliyor.

Dağıtıcılığını THQ Nordic, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios’un üstlendiği SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated; PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve Microsoft PC platformlarının her birinde oynanabilir olacak. Tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere farklı modların desteklendiği oyunu, aynı platformlarda olan arkadaşlarınızla bir arada oynayabileceksiniz.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, 23 Haziran’da çıkış yapacak. Ön siparişleri başlayan oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir, 23 Haziran’a kadar sürecek ön sipariş promosyonu ile oyuna %10 indirimli olarak 121,50 TL’den sahip olabilirsiniz. Oyunu ön siparişle satın alanlar, 23 Haziran tarihinde oyunu oynayabilecekler.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Welcome to Keep Forest