İddia: AT&T, Warner Bros. Interactive’i Satılığa Çıkardı

CNBC tarafından yayınlanan yeni bir haberde AT&T'nin Warner Bros. Interactive’i satılığa çıkardığı iddia edildi. Warner Bros. Interactive'in potansiyel alıcıları arasında Electronic Arts, Take-Two Interactive ve Activision Blizzard'ın olduğu belirtiliyor.

2018 yılında 85 milyar dolar gibi tarihi bir ödeme yaparak Time Warner grubunu satın alan telekomünikasyon şirketi AT&T, bu satın alımın ardından adeta bir medya imparatorluğuna dönüşmüştü. CNBC tarafından yayınlanan son rapora göreyse şirket, video oyun şirketi Warner Bros. Interactive Entertainment’ı satarak yalnızca esas işlerine odaklanmak istiyor.

Warner Bros. ve oyun bölümü, şu anda AT&T çatısı altında bulunuyor. Bu noktada şirketin yapmayı planladığı satış, Warner Bros.’un film bölümünü içermiyor. AT&T’nin Warner Bros. Interactive için 4 milyar dolara kadar çıkabileceği, potansiyel alıcılar arasındaysa Electronic Arts, Take-Two Interactive ve Activision Blizzard gibi sektörün dev isimlerinin yer aldığı belirtiliyor.

AT&T, Warner Bros. Interactive için 4 milyar dolar istiyor:

Warner Bros. Interactive, son on yılda Batman Arkham üçlemesi, Middle-earth: Shadow of Mordor ve Mortal Kombat serisinin son oyunlarının geliştirilmesinde ve dağıtımında rol almıştı. Bu oyunlarla sektördeki konumunu sürekli olarak geliştiren şirket; ayrıca Avalanche Software, Monolith Studios, Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, TT Games ve WB Games Montreal gibi birçok alt kuruluşu da yıllar içerisinde bünyesine kattı.

Warner Bros. Interactive son zamanlarda biraz sessiz kalsa da şirketin alt kuruluşlarından WB Games Montreal'in yeni bir Batman oyunu, Rocksteady’nin takım tabanlı bir DC Comics oyunu ve Avalanche Software’in RPG tabanlı bir Harry Potter oyunu üzerinde çalıştığına dair bazı söylentiler mevcut. Bu oyunların normal şartlarda E3 2020’de çıkması planlanıyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle lansmanların dijital bir etkinlikle yapılması muhtemel görünüyor.

Warner Bros. Interactive’in hangi şirket tarafından satın alınacağı henüz bilinmiyor. Sizce EA, Take-Two Interactive ve Activision Blizzard şirketlerinden hangisi Warner Bros. Interactive’i bünyesine katar? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.