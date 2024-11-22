Spotify, sesli kitap hizmeti için oluşturduğu yepyeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, sesli kitap seven kullanıcılara oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, henüz birkaç pazarda erişilebilir olan sesli kitap hizmetiyle ilgili birkaç yeni özellik duyurdu. Henüz test aşamasında olan özellikler, kullanıcıların sesli kitap dinleme deneyimlerini ciddi anlamda iyileştirecek.

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, artık yazarların kişisel sayfalarına ulaşabilecekler. Bu özellik, tıpkı müzisyenlerinki gibi çalışacak. Sesli kitap yayımlayan yazar, kendi sayfasını özelleştirebilecek.

Spotify'ın sesli kitap özelliğine videolar geliyor

Spotify'ın sesli kitap hizmeti, çok büyük bir yenilik alacak. Bu büyük yenilik, 30 saniyeye kadar videolar olarak karşımıza çıkacak. Yazar veya yayımcılar, eserlere videolar veya animasyonlar ekleyebilecekler. Öte yandan; "Follow Along" isimli bir özellik ise sesli kitaplar bölümüne efektler ekleyecek. Kullanıcılar, bu efektler ile sanki üzerinde yazılar olan, gerçek bir kitabı okuyormuş gibi hissedecekler.

Spotify'ın yeni özellikleri, sesli kitap hizmetinin aktif edildiği ülkelerdeki kullanıcılara oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Ancak Türkiye olarak bu özelliklerden mahrum kalacağımızı söyleyelim çünkü Spotify, sesli kitap hizmetini henüz ülkemizde açmadı.