Spotify ile Opera arasında efsane bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Spotify, Opera'nın varsayılan müzik çalar uygulaması oldu. Üstelik Türkiye'de de geçerli bir kampanya da var.

İnternet tarayıcısı Opera ile dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Spotify, Opera One'ın varsayılan müzik çalar uygulaması oldu.

Aslına bakacak olursak Opera One, çok uzun zamandır Spotify başta olmak üzere YouTube Music, Apple Music, Deezer ve Tidal gibi platformlara destek veriyor. Tarayıcının sol taraftaki menüsünde yer alan "Oynatıcı" bölümünden istediğiniz platformda hesabınıza giriş yapıp, oldukça konforlu bir müzik deneyimi yaşayabiliyordunuz. İşte bu bölüm artık varsayılan olarak Spotify'a ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de geçerli bomba bir kampanya da var!

Opera ile Spotify arasındaki iş birliğinin en çok da kullanıcılara yarayacağını söyleyebiliriz. Zira bu kampanya kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu birkaç ülkedeki kullanıcılar, Spotify Premium aboneliğine indirimli olarak ulaşabilecekler. Bu kampanya kapsamında 1 aylık ödeme yapan kullanıcı, 3 aylık Spotify Premium aboneliği kazanmış olacak.

Opera One'da Spotify simgesine tıkladığınız zaman gösterilen kampanya:

Eğer siz de Opera'yı indirip indirimli olarak Spotify Premium aboneliği kazanmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.