Türkiye'de 10 yılını geride bırakan Spotify, Türk kullanıcıların en çok dinledikleri şarkıları, şarkıcıları ve podcast yayınlarını açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye'ye girişinin 10. yılı şerefine özel açıklamalarda bulundu. Spotify tarafından yapılan açıklamalar, platformun Türkiye'de hizmet verdiği süre boyunca en çok dinlenen şarkıları, şarkıcıları ve podcast yayınlarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor.

Gelin Spotify'ın Türkiye'deki 10 yıllık serüveninde en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar ile podcast yayınlarına yakından bakalım.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar:

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Sagopa Kajmer

Duman

cakal

Lvbel C5

Emir Can İğrek

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

Seni Dert Etmeler - Madrigal

Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN

Aşkın Olayım - Simge

Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz

ARASAN DA - UZI

Bir Derdim Var - mor ve ötesi

Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz

Uzunlar - V1 - Evdeki Saat

PAPARAZZI - UZI

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Güneş

Sertab Erener

Hande Yener

Gülşen

Ebru Gündeş

Sıla

Simge

Melike Şahin

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen gruplar:

Duman

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Pinhani

Adamlar

mor ve ötesi

maNga

Madrigal

Perdenin Ardındakiler

BTS

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen podcast yayınları: