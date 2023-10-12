Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye'ye girişinin 10. yılı şerefine özel açıklamalarda bulundu. Spotify tarafından yapılan açıklamalar, platformun Türkiye'de hizmet verdiği süre boyunca en çok dinlenen şarkıları, şarkıcıları ve podcast yayınlarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor.
Gelin Spotify'ın Türkiye'deki 10 yıllık serüveninde en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar ile podcast yayınlarına yakından bakalım.
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar:
- Ezhel
- UZI
- Sezen Aksu
- Sagopa Kajmer
- Duman
- cakal
- Lvbel C5
- Emir Can İğrek
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
- Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
- Aşkın Olayım - Simge
- Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- ARASAN DA - UZI
- Bir Derdim Var - mor ve ötesi
- Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- Uzunlar - V1 - Evdeki Saat
- PAPARAZZI - UZI
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcılar:
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Güneş
- Sertab Erener
- Hande Yener
- Gülşen
- Ebru Gündeş
- Sıla
- Simge
- Melike Şahin
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen gruplar:
- Duman
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Pinhani
- Adamlar
- mor ve ötesi
- maNga
- Madrigal
- Perdenin Ardındakiler
- BTS
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen podcast yayınları:
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Merdiven Altı Terapi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Mitolojik İnciler
- Meksika Açmazı
- O Tarz Mı?
- Buralar Hep Seks
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur