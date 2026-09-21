TÜRKİYE'YE YENİ GELEN BU MARKAYI DOĞRU TANIMIYORSUNUZ | Hisense IFA Berlin 2026 Turu

IFA Berlin alanından teknoloji devlerinin sunduğu en ileri çözümleri yerinde aktarmaya devam ediyoruz. Bu videoda Türkiye pazarına yeni giriş yapan teknoloji devi Hisense'in geliştirdiği yeni nesil ekran panellerini, yapay zeka destekli TV sistemlerini, Lazer TV çözümlerini ve bünyesindeki premium beyaz eşya ekosistemini detaylıca inceliyoruz.

Fuar alanında incelediğimiz ürünler arasında temel renk fiziğini değiştirerek dördüncü renk kanalını ekleyen dünyadaki tek RGCB ekran teknolojisi, milyonlarca bağımsız RGB LED ile LCD katmanına ihtiyaç duymadan doğrudan görüntü üreten Micro LED TV'ler ve 3D TV panelleri yer alıyor. Ayrıca Fransız ses devi Devialet iş birliğiyle sunulan gelişmiş ses sistemlerini, Hi-View AI Engine yapay zeka çipini ve AI Companion televizyon işletim sistemini deneyimliyoruz.

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Sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayıp ultra kısa mesafeli TriChroma Lazer TV ve 4K HDR destekli akıllı projeksiyon ekosistemini gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Hisense çatısı altında bulunan Slovenya merkezli Gorenje ile İsveç merkezli ASKO markalarının dayanıklı mekanik aksamlı beyaz eşyalarını, kumaş türünü ve kir yoğunluğunu algılayan yapay zekalı çamaşır ve bulaşık makinelerini hem de gıda tazeliğini takip eden akıllı buzdolaplarını keşfediyoruz.

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