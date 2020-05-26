Spotify, çoğu kullanıcının şikâyet ettiği kütüphane limitini sonunda kaldırdı. 10.000 şarkıyı ekleyebildiğiniz kütüphanede artık şarkılarınızı çalma listelerine taşımanıza gerek kalmayacak.

Spotify, kullanıcı sayısı milyonları aşkın bir müzik dinleme uygulaması. Bünyesinde milyarlarca şarkı barındıran bu uygulama, beğendiğiniz şarkıları kaydedip çevrimdışı dinleme imkânı sunuyordu fakat bugüne kadar çoğu kullanıcının şikâyet ettiği şey, beğendiğiniz ve kaydettiğiniz şarkıların 10.000 ile sınırlandırılmış olmasıydı.

Olumsuz geri bildirimleri önemseyen şirket, konuyla ilgilendi ve 10.000 şarkılık kütüphane sınırlandırmasını kaldırdı. Artık dilediğiniz kadar şarkıyı, kalp tuşuna tıklayarak kütüphanenize kaydedebilir ve indirip çevrimdışı olarak dinleyebilirsiniz.

Spotify’da kütüphanenize dilediğiniz kadar şarkı ekleyebilirsiniz:

Şimdiye kadar kullanıcılar bu şarkı limiti nedeniyle çeşitli yollara başvurmuştu. “Kütüphaneniz dolu” yazısıyla karşılaşan kişiler, bu şarkıları farklı çalma listelerine atıp sonrasında kütüphanesinden silmek zorunda kalıyordu. Farklı bir çözüm yoluysa her albümden belirli şarkıları kaydedip dinlemek istediği zaman, o şarkıyı kılavuz alarak albümü açmaktı.

Yeni yapılan bu düzenlemeyle müzik tutkunlarının listelerini düzenlemesi için bol bol vakti olduğunu söyleyebiliriz. Kütüphanenizi organize etmek ve listelerinizi düzenlemek için işe koyulmaya başlayabilirsiniz. Konu düzenlemekten açılmışken Spotify’ın düzenleme ve filtreleme konusunda bir adım geride kaldığını biliyoruz.

Alınan bu kararın uygulama bazlı olmadığını, sunucu ve bilgi işlem tabanlı olduğunu hatırlatalım. Çalışmalarına başlayan Spotify, konuyla ilgilendiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hâlâ "Kütüphaneniz dolu” bildirimi alıyorsanız korkmanıza gerek yok çünkü şirket, henüz her hesabın kütüphane limitini kaldırmış durumda değil. Yavaş yavaş tüm kullanıcılar için bu sınırlamanın kalkacağını söyleyen Spotify, uygulamadan kütüphane sınırınızla alakalı bildirim alıyorsanız birkaç saat içinde tekrar denemeniz gerektiğini de ekledi.