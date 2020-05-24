Günümüzün en büyük müzik platformu Spotify, ücretli Premium hizmetini yasa dışı olarak bedavaya sunan sitelere savaş açtı. Şirket, birçok alan adına ve URL için Google’a DMCA bildirisi gönderdi.

Spotify, 286 milyon kullanıcısıyla günümüzün en popüler müzik platformu unvanına sahip ve her geçen gün daha fazla kullanıcı elde etmeye devam ediyor. Platformu kullanan 286 milyon kullanıcıdan 130 milyonuysa müziği reklamsız ve çevrimdışı dinlemek gibi birçok özelliği getiren Premium servisine abone olmuş durumda.

Ancak bu 130 milyon Spotify Premium kullanıcısının hepsi servise ücret vererek abone olmuş değil. Bazı kullanıcılar, çeşitli platformlar üzerinden sağlanan yasa dışı yöntemlerle platformun ücretsiz halinde bulunan sınırlamaları kaldırmayı başardı. Bu durum genellikle Android işletim sisteminde görülüyordu.

Bedava Premium sunan siteler Google'a şikayet edildi:

Tabii doğal olarak Spotify, bu tür uygulamaları kendi iş modeline bir tehdit olarak görüyor. Geçmişte de birçok kez bu tür uygulamalara baş kaldırdığını gördüğümüz popüler müzik platformu, yeni attığı adımla bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşımayı başardı.

Spotify AB, mart ayından bu yana Google’a Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) bildirileri gönderiyor. Şirket, bu bildirilerde yukarıda bahsettiğimiz Premium özelliklerin ücretsiz ve yasa dışı bir şekilde kullanılmasını sağlayan uygulamaların dağıtıldığı sitelere yer verdi.

Ancak Spotify’ın tek şikayeti bu tür uygulamaların ve sitelerin ücretli servislerini ücretsiz olarak dağıtmaları değildi. Spotify’a göre bu uygulamalar aynı zamanda sahtekarlık için de kullanılıyordu. Spotify’ın gönderdiği bildiriye göre siteler, Spotify’ın sponsorluğunu veya onayını almış gibi kendilerini yansıtıyordu.

Spotify, şu ana kadar bu tarzda 20’den fazla alan adını hedefine almış durumda. Bununla birlikte şirket, 60’dan fazla URL’yi de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu sitelerden birkaçına ulaşmaya çalışan kullanıcıların karşısına zaman zaman virüs karşıtı yazılımlardan uyarı mesajları da geliyor.