Yapay Zekâ Artık Müzik Uygulamalarını da Ele Geçiriyor: Spotify'a "Prompt ile Çalma Listesi Oluşturma" Özelliği Geliyor!

Spotify'ın "Prompted Playlist" adı verdiği yeni özelliği sayesinde yakında sadece prompt yazarak çalma listeleri oluşturabileceksiniz.

Spotify, müzik dinleme alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek yeni bir özellik getiriyor. “Prompted Playlist” adı verilen bu yeni özellik sayesinde Premium kullanıcılar, dinlemek istedikleri müziği tek tek aramak ya da uzun uzun playlist hazırlamak zorunda kalmadan ruh hallerini ya da o anki ihtiyaçlarını birkaç kelimeyle yazarak şarkılara ulaşabilecek.

Yeni Zelanda, ABD ve Kanada'daki test kullanıcılarına sunulan bu özellik ile Spotify, “kontrolün algoritmada değil, kullanıcıda olduğunu” göstermeyi amaçlıyor. Yani artık “Dışarı çıkmaya hazırlanırken enerji veren indie-pop” ya da “Pazar sabahına uygun sakin akustik şarkılar” gibi tamamen kişisel prompt'larla çalma listeleri oluşturabileceksiniz.

Spotify'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Prompt'unuzu yazdığınızda uygulama, dinleme geçmişi ve güncel müzik trendleriyle birleştirerek sizin için özel bir liste hazırlayacak. Üstelik bu çalma listeleri sabit kalmak zorunda değil, dilerseniz günlük ya da haftalık olarak yenilenecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece aynı şarkıları tekrar tekrar dinleme derdi de ortadan kalkıyor.

Bu hamle Spotify tarafında rekabet açısından da önemli. YouTube Music’in “Ask Music” özelliği ve Apple Music’in yapay zekâ destekli önerileri benzer çözümler sunsa da Spotify, Prompted Playlist’i pasif bir radyo yerine kullanıcıyla “iş birliği yapan” bir sistem olarak konumlandırıyor.

Prompted Playlist özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz ancak canlı testler yapıldığından kullanmak için çok beklememiz gerekmeyecek gibi.

Peki siz Spotify'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.