Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Yapay Zekâ Artık Müzik Uygulamalarını da Ele Geçiriyor: Spotify'a "Prompt ile Çalma Listesi Oluşturma" Özelliği Geliyor!

Spotify'ın "Prompted Playlist" adı verdiği yeni özelliği sayesinde yakında sadece prompt yazarak çalma listeleri oluşturabileceksiniz.

Yapay Zekâ Artık Müzik Uygulamalarını da Ele Geçiriyor: Spotify'a "Prompt ile Çalma Listesi Oluşturma" Özelliği Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Spotify, müzik dinleme alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek yeni bir özellik getiriyor. “Prompted Playlist” adı verilen bu yeni özellik sayesinde Premium kullanıcılar, dinlemek istedikleri müziği tek tek aramak ya da uzun uzun playlist hazırlamak zorunda kalmadan ruh hallerini ya da o anki ihtiyaçlarını birkaç kelimeyle yazarak şarkılara ulaşabilecek.

Yeni Zelanda, ABD ve Kanada'daki test kullanıcılarına sunulan bu özellik ile Spotify, “kontrolün algoritmada değil, kullanıcıda olduğunu” göstermeyi amaçlıyor. Yani artık “Dışarı çıkmaya hazırlanırken enerji veren indie-pop” ya da “Pazar sabahına uygun sakin akustik şarkılar” gibi tamamen kişisel prompt'larla çalma listeleri oluşturabileceksiniz.

Spotify'ın yeni özelliği böyle görünecek:

2

Prompt'unuzu yazdığınızda uygulama, dinleme geçmişi ve güncel müzik trendleriyle birleştirerek sizin için özel bir liste hazırlayacak. Üstelik bu çalma listeleri sabit kalmak zorunda değil, dilerseniz günlük ya da haftalık olarak yenilenecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece aynı şarkıları tekrar tekrar dinleme derdi de ortadan kalkıyor.

Bu hamle Spotify tarafında rekabet açısından da önemli. YouTube Music’in “Ask Music” özelliği ve Apple Music’in yapay zekâ destekli önerileri benzer çözümler sunsa da Spotify, Prompted Playlist’i pasif bir radyo yerine kullanıcıyla “iş birliği yapan” bir sistem olarak konumlandırıyor.

Prompted Playlist özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz ancak canlı testler yapıldığından kullanmak için çok beklememiz gerekmeyecek gibi.

Spotify'ın Arkadaşlarınızın Ne Dinlediğini Gösteren Özelliği Mobil Uygulamaya Geldi (Ama Hemen Heyecanlanmayın) Spotify'ın Arkadaşlarınızın Ne Dinlediğini Gösteren Özelliği Mobil Uygulamaya Geldi (Ama Hemen Heyecanlanmayın)
,
Spotify, Bazı Ülkelerde Abonelik Fiyatlarına Zam Yapacak: Peki Türkiye? Spotify, Bazı Ülkelerde Abonelik Fiyatlarına Zam Yapacak: Peki Türkiye?

Peki siz Spotify'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Spotify Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim