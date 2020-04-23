Pek çok kişi için müzik dinlemenin en kolay yolu, Spotify’dan bir müzik açmaktır. Dünyanın en popüler müzik yayın platformu, Android TV’lerdeki uygulaması için kullanıcı arayüzünde yenilikler yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde pek çok kişinin eğlenmek ve moralini yükseltmek için müzik dinlediği biliniyor. Müzik dinlemek için de birçok kişinin ilk alternatifi Spotify oluyor.

Bu hafta Android TV’lere gelen bir güncellemeyle birlikte platformun arayüzü tamamen yenilenmiş oldu. Bu yeniliğe dâhil olan pek çok özellik var. Bu özellikler arasında arka plan görselleri ve yeni navigasyon çubuğu da yer alıyor.

Spotify’ın kullanıcı arayüzü tamamen yenilendi:

Android TV’lerde yer alan Spotify uygulamasında artık dinlediğiniz gruba ya da albüme göre değişen arka plan görselleri bulunuyor. Yeni eklenen navigasyon çubuğundaysa Ana Sayfa, Arama, Kütüphane ve Hesap gibi sekmeler yer alıyor. Spotify mobil uygulamasını kullananlar zaten bu sekmelere hâkimler.

Ana Sayfa sekmesinde son zamanlarda dinlediğiniz Albümler ve Çalma Listeleri yer alıyor. Bu bölümde ayrıca kullanıcıların günlük karma listeleri, tavsiye edilen radyo istasyonları veya diğer önerilen içerikler bulunuyor. Arama bölümündeyse türlere ve kişilerin içinde bulundukları ruh hâline göre aramalar yapılabiliyor. Bu özelliğe mobil kullanıcılar alışkın olsa da Android TV uygulamasına bu özellik ilk defa eklendi.

Spotify kullanmak daha kolay hâle geliyor:

Kütüphane sekmesine geldiğimizdeyse Spotify’ın televizyon uygulamasındaki genel yapının daha kullanışlı hâle getirilmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca Podcastler de artık Çalma Listeleri ve Albümler sekmesinin altında kendilerine yer buluyor.

Şimdi Çalıyor ekranı ve Albüm/Çalma Listesi ekranları açısından bir değişiklik yapılmamış durumda. Bu da albümler için sayfayı kaydırma işleminin uzun sürmeye devam edeceği anlamına geliyor. Yeni güncellemeyi Google Play Store üzerinden indirmek mümkün. Yeni arayüz hemen her modern televizyonda sorunsuz şekilde çalışıyor ancak Xiaomi Mi Box gibi bazı cihazların kullanıcıları sorun yaşadıklarını belirtiyor.