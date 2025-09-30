Spotify'da Beklenmedik Ayrılık: CEO Daniel Ek, Görevi Bırakıyor!

Spotify'ın kurucusu olan ve 20 yıldır da CEO'luk koltuğunda oturan Daniel Ek, görevinden ayrılmaya karar verdi. Ek, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Spotify CEO'su olmayacak. Platform, sonraki süreçte 2 CEO'ya birden ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Platformun kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Daniel Ek, CEO'luk görevini bırakacağını açıkladı. Daniel Ek, 2006 yılından beri Spotify'ın CEO'suydu.

Yapılan açıklamaya göre Spotify, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla iki CEO tarafından yönetilecek. Bu isimler, ürün ve teknoloji sorumlusu Gustav Söderström ile işletme sorumlusu Alex Norström olacak. Daniel Ek ise yönetim kurulu başkanlığına geçiş yapacak. Gustav Söderström ile Alex Norström, Daniel Ek'e bağlı olarak çalışmaya devam edecekler.

Bu beklenmedik karar nereden çıktı?

Daniel Ek, aldığı kararın nedenlerine ilişkin net bir şey söylemedi. Bu kararın mevcuttaki çalışma düzeni için daha uygun olacağını ifade eden Spotify CEO'su, bundan sonraki süreçte ise Spotify'ın uzun vade stratejilerine odaklanacağını ve regülasyonlarla ilgili çalışmalar yapacağını ifade etti.

Daniel Ek, Spotify'ın yanı sıra Neko isimli bir sağlık şirketinin kurucu ortağı. Ayrıca Prima Materia isimli bir yatırım şirketi için de yöneticilik yapıyor. Spotify cephesinde alınan kararın bununla ilgili olup olmadığını şimdilik bilemiyoruz. Bakalım ilerleyen süreçte konuyla ilgili neler yaşanacak...