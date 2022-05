Spotify, yeni bir abonelik paketi duyurdu. 'Spotify for Work' isimli bu paket, işverenlerin çalışanlar adına Spotify Premium abonelik alabilmesini sağlıyor. Şu an birkaç ülkede kullanılabilen sistem, ilerleyen süreçte tüm ülkelere yayılacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify, yeni bir abonelik paketi duyurdu. "Spotify for Work" (İş için Spotify) olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, şirkette çalışan herkese ücretsiz premium abonelik imkanı tanıyor. Yeni paket, çalışanlara ücretsiz olsa da bu paketlerin 'ücreti' patronların cebinden çıkıyor...

Spotify for Work'ün ilk müşterisi, Accenture isimli bir şirket oldu. Dünyanın pek çok yerinde şubesi bulunan Accenture, şimdilik İsveç, Letonya ve Litvanya'daki çalışanlarına Spotify for Work aboneliği sunacak. Yapılan iş birliği kapsamında şirket çalışanları, cebinden beş kuruş çıkmadan Spotify Premium abonesi olacaklar.

Spotify for Work'ün hiçbir kısıtlaması yok

Spotify for Work, yalnızca mesai saatleri ya da şirket içerisinde VPN ağlarıyla bağlanılan bir sistem değil. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Spotify for Work ile tıpkı Spotify Premium abonesiymiş gibi bir deneyim yaşayacaklar. Normal paket ile iş paketi arasındaki tek fark, ödemeyi yapan kişi olacak. Spotify, bu abonelik paketi sayesinde çok popüler olmadığı ülkelerde yeni kullanıcılar kazanabilir.

İlk açıklamalardan yola çıkarak Spotify for Work'ün, Spotify Aile paketinin 'iş' versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Spotify Aile paketinde ailenin bir üyesi, tüm aile üyeleri için ödeme yapıyorken Spotify for Work'te patron, çalışanları için ödeme yapmış olacak. Ancak bu ödemenin ne kadar olduğunun açıklanmadığını tekrar hatırlatalım.

Spotify tarafından yapılan açıklamalarda, “İşverenlerin her zaman en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak ve çalışanlarını ödüllendirmek için ek değer ve deneyimler sağlamak için rekabetçi avantajlar sunmaya çalıştıklarını biliyoruz. İşte burada 'Spotify for Work' devreye giriyor." ifadeleri kullanıldı. Accenture Genel Müdürü Jan Jendeby tarafından yapılan açıklamalarda ise her zaman ilgi çekici bir işveren olmaya çalıştıkları ve Spotify for Work ile bugüne kadar attıkları adımlara bir yenisini daha ekledikleri ifade edildi. Spotify for Work, Accenture iş birliğinden sonra küresel çapta tüketicilerle buluşacak...