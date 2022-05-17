Spotify'a NFT Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüleri

Spotify'a NFT'lerin sergilendiği özel bir bölüm eklendi. Henüz test aşamasında olan özellik NFT'lerin doğrudan satın alınmasını sağlamıyor olsa da detaylı bilgi sunuyor ve sanatçıların NFT koleksiyonlarının incelenebilmesine imkan tanıyor. Özelliğin kalıcı olup olmayacağı henüz net değil.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformlarından Spotify, dikkat çeken bir işe imza attı. Platform tarafından yapılan açıklamalarda, Spotify'a NFT'lerin sergilendiği yeni bir bölümün eklendiği ve özelliğin kullanıcılarla test edilmeye başlandığı ifade edildi. Spotify'a eklenen NFT koleksiyonları, şimdilik ABD'deki küçük bir kullanıcı grubu tarafından görüntülenebiliyor.

Spotify'ın Android sürümünde ortaya çıkan özellik, şu an için yalnızca birkaç dijital sanatçının eserlerini içeriyor. Bu dijital sanatçılar arasında Steve Aoki ve The Wombats gibi isimler yer alıyor. Bir Spotify sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, bu özellik sayesinde NFT'lerin Spotify üzerinden de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Ancak Spotify sözcüsü bu özelliğin kalıcı olup olmayacağı sorusuna ucu açık bir cevap vermiş durumda. Yani Spotify'daki NFT koleksiyonlarını kalıcı olarak hiçbir zaman göremeyebiliriz.

Spotify'daki NFT koleksiyonları işte böyle görünüyor

Spotify'a eklenen NFT koleksiyonları, kullanıcılara kategoriler altında sunuluyor. Kullanıcı, bir NFT kategorisine girdikten sonra o NFT'lerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyorlar. Ancak Spotify, NFT'lerin satın alınabilmesine imkan tanımıyor. Bunun yerine Open Sea isimli NFT satış platformuna yönlendirme yapılıyor. Öte yandan; Spotify'ın bu işten hiçbir kazancı yok. Bir kullanıcı Spotify'dan Open Sea'ye gider ve NFT satın alırsa, platformun herhangi bir komisyon talebi yok. En azından şimdilik...

NFT dünyası ile çevrimiçi müzik ve podcast platformu arasındaki bağı anlayamamış olabilirsiniz. Şöyle ki Spotify, yalnızca NFT'leri değil metaverse ve web 3.0 teknolojilerini de yakından takip ediyor. Hatta kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Spotify'ın metaverse dünyasına resmen giriş yaptığından ve Roblox'ta özel bir alan inşa edildiğini aktarmıştık. Platform, değişen dünya düzenine ayak uydurmak için bu çalışmaları yapıyor gibi görünüyor. Ayrıca yalnızca Spotify değil, Instagram ve Twitter da NFT'lerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor...