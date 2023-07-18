Spotify, hâlihazırda var olan ve severek kullanılan grup oturumu seçeneğine yeni bir özellik ekleyerek oturumdaki herkesin ses kontrolü yapabileceğini duyurdu.

2020 yılında kullanıma sunulan grup oturumu özelliğiyle kullanıcılara, birlikte müzik dinleme imkânı sağlayan Spotify'ın bugün yayınladığı bir blog yazısına göre artık gruba dahil olan herkes ses seviyesi ayarlama seçeneğine sahip olacak.

Henüz tüm iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulmayan bu özelliğin; kademeli olarak, her cihaza gelmesi planlanıyor.

Grup oturumu özelliğine gelen yeni güncelleme sayesinde oturumdaki her kullanıcı ses seviyesini belirleyebilecek.

Şu anda yalnızca Premium aboneler için kullanılabilen grup oturumu; kullanıcılara, diğer Premium üyeleriyle istedikleri gibi gruplar kurup birlikte gerçek zamanlı müzik dinleme fırsatı sunuyor.

Spotify'ın grup oturumları için yayınladığı yeni güncellemeye göre ise oturuma dahil olan kişiler, ses seviyesini kontrol etmek için bir 'seviye seçeneğine' sahip olacak. Bu özellik sayesinde grup oturumunda bulunan her kullanıcı, müziğin sesini ayarlayabilecek. Ayrıca toplantı sahibi, "Başkalarının sesi değiştirmesine izin ver" butonuna dokunarak bu özelliği açıp kapatabilecek.

Yeni özellik, kademeli olarak kullanıma geçeceğinden şu anda elinizde bulunan cihazda böyle bir seçenek göremiyor olabilirsiniz. Diğer yandan; ses kontrol özelliği AirPlay, Car ya da Bluetooth cihazlarıyla uyumlu olmayacak.