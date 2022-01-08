Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify hesabınızı artık kullanmak istemiyorsanız kalıcı olarak silebilirsiniz. Böylece size dair tüm bilgiler platform üzerinden silinmiş olur. Gelin Spotify hesap silme işlemine yakından bakalım ve Spotify hesap kapatma nasıl yapılır görelim.

2000’li yıllarla beraber müziğin evrimine şahit olduk. Kaset, CD, MP3 derken son olarak karşımıza dijital müzik dinleme platformları çıktı. 2006 yılından beri hizmet veren Spotify da bunlardan biri. Spotify, aylık bir ücret ödeyerek platformda bulunan tüm müzik ve podcastleri dilediğiniz gibi dinlemenizi sağlıyor. Ancak artık bu platformu kullanmak istemiyorsanız Spotify hesap silme işlemini uygulayabilirsiniz.

Spotify hesap silme işlemi sonrası platformda oluşturduğunuz hesaba kayıtlı tüm bilgiler geri dönülmez bir şekilde silinecektir. Peki, Spotify hesap kapatma nasıl yapılır? Hayatınızda en fazla birkaç kez yapacağınız bir işlem olduğu için biraz karışık gelebilir ama adımları doğru bir şekilde uygularsanız işlemi hızla sonuçlandırabilirsiniz. Spotify hesap silme işlemi nasıl yapılır gelin yakından bakalım.

Spotify hesap silme işlemi:

Adım #1: Buradan Spotify İletişim sayfasını açın.

Buradan Spotify İletişim sayfasını açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Müşteri Hizmeti ve Destek başlığı altındaki Bize Ulaş yazısına tıklayın.

Müşteri Hizmeti ve Destek başlığı altındaki Bize Ulaş yazısına tıklayın. Adım #4: Hesap seçeneğine tıklayın.

Hesap seçeneğine tıklayın. Adım #5: Hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum seçeneğine tıklayın.

Hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum seçeneğine tıklayın. Adım #6: Hesabı Kapat seçeneğine tıklayın.

Hesabı Kapat seçeneğine tıklayın. Adım #7: Çıkan ekranları onaylayarak kapatma işlemini sürdürün.

Çıkan ekranları onaylayarak kapatma işlemini sürdürün. Adım #8: Spotify hesabınıza kayıtlı e-posta adresinize bir bağlantı gelecek.

Spotify hesabınıza kayıtlı e-posta adresinize bir bağlantı gelecek. Adım #9: E-postanıza gelen Hesabımı Kapat bağlantısına tıklayın.

E-postanıza gelen Hesabımı Kapat bağlantısına tıklayın. Adım #10: İşlem tamam.

Spotify hesap silme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Maalesef Spotify hesap kapatma işlemini mobil uygulama üzerinden yapamıyorsunuz. İlk adımda paylaştığımız bağlantıyı masaüstü internet tarayıcınız ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden açarak işlemi sürdürmelisiniz.

Pek çok dijital platform gibi Spotify da hesap silme işlemini kolaylaştırmamak adına bir dizi onay ekranı sunuyor. Bu ekranlarda genel olarak hesabınızı sildiğiniz zaman neler olacağı ve eğer kalırsanız neler olacağı anlatılıyor. Kararınız kesin ise okumanıza bile gerek yok ama isterseniz şöyle bir göz atabilirsiniz.

Spotify hesap silme işleminin son adımı olan e-posta adresinize gönderilecek bağlantı, hemen gelmeyebilir. Endişe etmeyin. E-postayı aldıktan sonra 24 saat içinde hesap kapatma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Eğer bu süre içinde hesap kapatma onayı vermezseniz hiçbir şey olmamış gibi hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ufak bir parantez açmakta yarar var; eğer Spotify’ı ücretsiz olarak kullanıyorsanız yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz ancak aboneliğiniz varsa yani Spotify Premium kullanıyorsanız öncelikle aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Spotify aboneliğinizi iptal ettikten sonra yukarıdaki adımları uygulayarak hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Spotify abonelik iptali nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Spotify internet sitesini açın.

Buradan Spotify internet sitesini açın. Adım #2: Spotify hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Spotify hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Hesap sayfasını açın.

Hesap sayfasını açın. Adım #4: Planın sayfasını açın.

Planın sayfasını açın. Adım #5: Planı Değiştir seçeneğine tıklayın.

Planı Değiştir seçeneğine tıklayın. Adım #6: Premium’u İptal Et seçeneğine tıklayın.

Premium’u İptal Et seçeneğine tıklayın. Adım #7: Gerekli onayları verin.

Gerekli onayları verin. Adım #8: İşlem tamam.

Yukarıdaki adımları uygulayarak Spotify abonelik iptali işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Premium aboneliğinizi iptal ettikten sonra bir sonraki ayın fatura kesim tarihine kadar abonelik hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Ancak aboneliğinizin yenilenmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Spotify abonelik iptali işlemi de tıpkı Spotify hesap silme işlemi gibi mobil uygulama üzerinden yapılmıyor. Masaüstü internet tarayıcınız ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden Spotify internet sitesini açmalısınız. Hesabınızı silmezseniz dilediğiniz zaman yeniden Spotify Premium üyesi olabilirsiniz.

Spotify hesap silme işlemi hakkında bilmeniz gerekenler:

Aynı kullanıcı adı ile yeniden hesap oluşturamazsınız.

Aynı e-posta adresi ile yeniden hesap oluşturabilirsiniz.

Hesabınız geri dönülmez bir şekilde silinir.

Kaydedilen tüm müzikleriniz ve müzik listeleriniz silinir.

Oluşturduğunuz tüm çalma listeleri silinir.

Bütün takipçilerinizi kaybedersiniz.

Spotify hesap kapatma işlemi gerekli mi?

Neden silmek istediğinize göre değişir. Spotify yerine çok daha keyifle kullandığınız ya da çok daha uygun fiyatlı başka bir dijital müzik dinleme platformu bulduysanız hesabınızı silmenize gerek yok. Aboneliğinizi iptal edin ve Spotify hesabınız bir kenarda dursun. Belki yeniden Spotify üzerinden müzik ve podcast dinlemek isteyebilirsiniz.

Spotify politikaları size uygun değilse, platformdan memnun değilseniz, gizlilik endişeleri taşıyorsanız, hesabınız iyice karıştı ve temizlemek istiyorsanız Spotify hesabınızı silebilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi Spotify hesabınız silinmese de size bir zararı olmaz. Tüm işlemleri anlattık, karar sizin.

En popüler dijital müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify hesap kapatma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hesap silme işleminin detaylarından bahsettik. Hesap silme ya da abonelikten çıkma işlemlerinde sorun yaşıyorsanız Spotify Destek ile iletişime geçebilirsiniz.