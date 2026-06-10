Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Windows 11'e "Düşük Gecikme Profili" Geliyor: Başlat Menüsü ve Uygulamalar Daha Hızlı Açılacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Microsoft, Windows 11'in yıllardır süren başlat menüsü problemini yeni bir özellikle çözüyor.

Windows 11'e "Düşük Gecikme Profili" Geliyor: Başlat Menüsü ve Uygulamalar Daha Hızlı Açılacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Windows 11’e yaptığı son güncellemeyle özellikle eski ve orta seviye bilgisayarları hedef alan dikkat çekici bir yeniliği tüm kullanıcılara sundu.

Düşük Gecikme Profili adı verilen bu küçük ama etkili sistem, bilgisayarın günlük kullanımda daha “çabuk tepki veriyormuş” gibi hissettirmesini amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Windows 11'e "Düşük Gecikme Profili" Geliyor: Başlat Menüsü ve Uygulamalar Daha Hızlı Açılacak!
2

Başlat menüsü ve uygulamalar daha hızlı açılıyor

2

KB5094126 güncellemesiyle birlikte gelen bu özellik, kullanıcı herhangi bir işlem yaptığında işlemciyi kısa süreliğine yüksek performans moduna alıyor. Böylece Başlat menüsü, Arama ve Bildirim Merkezi gibi temel Windows bileşenleri çok daha hızlı açılıyor.

Microsoft’a göre sistem, işlemciyi sadece birkaç saniyeliğine en yüksek hızına çıkarıyor ve ardından tekrar düşük güç moduna dönerek hem ısınma hem de pil tüketimini kontrol altında tutuyor.

Bu yeni özellik oyunların yüklenme sürelerini ciddi şekilde değiştirmiyor çünkü modern oyunlar hâlâ büyük ölçüde disk ve veri işleme sınırlarına takılıyor ancak basit uygulamalarda ve sistem arayüzünde belirgin bir hızlanma sağlanabilecek.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yeni Özellikleri Erkenden Denemek İsteyenlere: iOS 27 Beta Nasıl Yüklenir? (Adım Adım Anlattık)

Yeni Özellikleri Erkenden Denemek İsteyenlere: iOS 27 Beta Nasıl Yüklenir? (Adım Adım Anlattık)

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

Turkcell; Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube Premium Gibi Uygulamalara Erişim Veren Ortak Abonelik Paketi Duyurdu

Turkcell; Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube Premium Gibi Uygulamalara Erişim Veren Ortak Abonelik Paketi Duyurdu

macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler

macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler

Steam'in Yeni Ana Sayfa Tasarımı Yayında: İşte Gelen Tüm Yenilikler!

Steam'in Yeni Ana Sayfa Tasarımı Yayında: İşte Gelen Tüm Yenilikler!

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

watchOS 27 ile Apple Watch'lara Gelecek Özellikler

watchOS 27 ile Apple Watch'lara Gelecek Özellikler

Liquid Glass'a Açma Kapama Ayarı Geliyor: iPhone'larda Animasyondan Yazı Okuyamama Devri Bitiyor!

Liquid Glass'a Açma Kapama Ayarı Geliyor: iPhone'larda Animasyondan Yazı Okuyamama Devri Bitiyor!

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com