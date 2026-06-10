Windows 11'e "Düşük Gecikme Profili" Geliyor: Başlat Menüsü ve Uygulamalar Daha Hızlı Açılacak!

Microsoft, Windows 11'in yıllardır süren başlat menüsü problemini yeni bir özellikle çözüyor.

Microsoft, Windows 11’e yaptığı son güncellemeyle özellikle eski ve orta seviye bilgisayarları hedef alan dikkat çekici bir yeniliği tüm kullanıcılara sundu.

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Düşük Gecikme Profili adı verilen bu küçük ama etkili sistem, bilgisayarın günlük kullanımda daha “çabuk tepki veriyormuş” gibi hissettirmesini amaçlıyor.

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Başlat menüsü ve uygulamalar daha hızlı açılıyor

KB5094126 güncellemesiyle birlikte gelen bu özellik, kullanıcı herhangi bir işlem yaptığında işlemciyi kısa süreliğine yüksek performans moduna alıyor. Böylece Başlat menüsü, Arama ve Bildirim Merkezi gibi temel Windows bileşenleri çok daha hızlı açılıyor.

Microsoft’a göre sistem, işlemciyi sadece birkaç saniyeliğine en yüksek hızına çıkarıyor ve ardından tekrar düşük güç moduna dönerek hem ısınma hem de pil tüketimini kontrol altında tutuyor.

Bu yeni özellik oyunların yüklenme sürelerini ciddi şekilde değiştirmiyor çünkü modern oyunlar hâlâ büyük ölçüde disk ve veri işleme sınırlarına takılıyor ancak basit uygulamalarda ve sistem arayüzünde belirgin bir hızlanma sağlanabilecek.