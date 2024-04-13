Spotify'ın yıllardır beklenen Hi-Fi ses kalitesi özelliğinin, "Music Pro" isimli bir eklentiyle kullanıma sunulabileceği ortaya çıktı. Music Pro'nun fiyatı ve kullanılabilirlik durumu şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, çok uzun zamandır "Hi-Fi" ses kalitesi ile gündemde. Geçmişte, kayıpsız ses kalitesi sunan bu teknolojinin, ayrı bir paket olarak sunulacağı söylendi. Ancak böyle bir durum gerçekleşmedi.

Şimdiyse Spotify uygulamasının kodlarında, Hi-Fi ses kalitesiyle ilgili yeni bir ipucu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Spotify'ın Hi-Fi ses desteği, yeni bir plan olarak kullanıma sunulmayacak. Şirket bunun yerine, "Music Pro" isimli bir eklentinin bir parçası olarak Hi-Fi sunacak.

Peki nedir bu Music Pro eklentisi?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Spotify'ın bir dizi yeni özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Bu bağlamda; Spotify'daki parçaları birleştirmek, hızlandırmak, yavaşlatmak ve bunları paylaşmak mümkün olacaktı. İşte Spotify'ın Android sürüm kodlarında tespit edilen Music Pro'nun, tüm bunları kapsayan bir eklenti olacağı anlaşılmış durumda.

Ortaya çıkan bilgiler, Spotify'ın Music Pro eklentisinin ücretli olarak sunulabileceğini düşündürüyor. Ancak Spotify, şu an için bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Yani fiyat ve kullanılabilirlik gibi detaylar, şimdilik bilinmezliğini koruyor.