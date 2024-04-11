Spotify; şarkı yavaşlatma, hızlandırma ve birleştirme gibi düzenlemeleri yapmanızı sağlayan araçlar sunacak.

Günümüzde bir şarkıyı sosyal medyaya kabul ettirdiğiniz zaman o şarkının uçup gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Çoğu zaman da bu şarkıların speed-up, yani hızlandırılmış veya slowed, yani yavaşlatılmış versiyonlarını görüyoruz. Bildiğiniz üzere bu versiyonları sanatçılar değil, şarkı üzerinde oynayan dinleyiciler yapıyor.

Yavaşlatılmış veya hızlandırılmış şarkıların orijinal olandan daha çok dinlendiğini görebiliyoruz. Fakat sanatçılar, söz konusu versiyonlardan para kazanmıyor. Bu pastadan pay almak isteyenler; Spotify’da şarkı paylaşırken orijinal, hızlandırılmış ve yavaşlatılmış versiyonları birlikte paylaşıyorlar. WSJ’nin haberine göre Spotify, bu zahmeti ortadan kaldıracak araçları platforma ekleyecek.

DJ araçları, büyük ölçüde sanatçıların işine yarayacak.

Spotify aboneleri, WSJ kaynaklarına göre speed up, mash up ve slowed şarkı düzenlemeleri yapabilecekleri araçlara kavuşacak. Bu tür şarkılar farklı platformlarda sanatçının haberi olmadan gezerken hem milyonlarca kez dinleniyor hem de sanatçıya veya dağıtımcıya bir getiri sağlamıyor. Farklı platformları da geçelim, Spotify’da bile resmî olmayan remikslerin sanatçılardan habersiz paylaşılıp fazla dinlendiğini görüyoruz. Dağıtımcılar bu şarkıları kaldırdığında hem sanatçılarının beğenilen bir şarkısını platformdan siliyorlar hem de dinleyiciler tepki gösteriyor.

Premium aboneleri her ne kadar bu araçlara erişebilecek olsalar da tam erişim elde etmek için Spotify’ın getireceği yeni abonelik seviyelerinden birine dahil olmak gerekebilir. Kendi kendine hayat bulacak olan bu remikslerin getirileri artık şarkıyı yükleyene değil, direkt sanatçıya gidecek.

Fakat dinleyiciler için işin kötü yanı, oluşturulan remikslerin TikTok ve Instagram gibi yerlerde paylaşılamayacak olması. Paylaşıma sadece Spotify içinde izin verilecek gibi görünüyor. Şirketten henüz resmî bir açıklama gelmedi. Sizin düşünceleriniz neler?