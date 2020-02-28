Spotify, Android ve iOS İçin Arayüzünü Değiştiriyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify'ın arayüzü değişiyor. iOS işletim sisteminde dağıtımına başlanan, Android'e ise henüz yayınlanmayan bu arayüz, kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek özelliklerle geliyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza dahil olan sektörlerden bir tanesi de çevrimiçi müzik platformları oldu. Tüketiciler şu sıralar; Apple Music, Spotify, Fizy, YouTube Music ve Mood gibi farklı şirketler tarafından geliştirilen çevrimiçi müzik platformlarını kullanabiliyorlar. Spotify, söz konusu uygulamalar arasında en popüler olanı.

Spotify, uzunca bir süredir hayatımızda ve piyasaya sürüldüğü ilk günden beri neredeyse aynı tasarımsal yapıya sahip. Fazlasıyla basit bir arayüze sahip olan Spotify, pek çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. Şimdiyse Spotify'ın arayüzü hem Android hem de iOS platformlarında güncelleniyor. Yapılan güncelleme, kullanıcılar için yeni özellikler sunacak.

Spotify yetkilileri tarafından hazırlanan bir blog yazısında ortaya çıkan yeni arayüz, kullanıcıların müzik deneyimini bir hayli değiştirecekmiş gibi görünüyor. Örneğin; yeni arayüzle birlikte kullanıcılar, yeni bir karışık çalma butonuna kavuşacaklar. Bu butona tıkladığınızda ise müzik geçmişinizle uyumlu olan şarkılar çalmaya başlayacak.

Spotify'ın yeni arayüzünün getirdiği yenilikler bununla sınırlı değil. Kullanıcılar, yeni arayüzle birlikte uygulamanın orta kısmına yerleştirilmiş yeni butonlar görecekler. "Beğen", "Oynat" ve "İndir" komutlarını gerçekleştirecek olan bu butonlar, kullanıcıların işlerini eskisine oranla daha da kolaylaştıracak. Bu butonların en etkileyici yanı ise uyarlanabilir şekilde tasarlanmış olması. Böylelikle bu tuşlar, kullanıcıların telefon boyutlarına göre yerleşecek ve mümkün olan en iyi deneyimi sunacak.

Spotify ekibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için daima çalıştıklarını ifade ederek yeni arayüzün de bu amaçla geliştirildiğini ifade ediyorlar. Geliştirdikleri yeni arayüzle ilgili kendilerine güvendiklerini ifade eden Spotify geliştirici ekibi, abonelerinin de yeni arayüzden memnun kalacaklarına emin olduklarını söylüyorlar.

Spotify'ın yeni arayüzü, iOS işletim sistemi kullanıcılarına sunulmaya başladı. Android platformunun yeni arayüzü ne zaman almaya başlayacağına dair herhangi bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak Spotify ekibinin Android kullanıcılarını çok da bekletmeyeceği, mümkün olan en kısa sürede yeni arayüzünü kullanıcalara sunacağı söyleniyor.