Yaklaşık iki yıl önce başlayan Instagram-Spotify birlikteliği sosyal medyayı bir müzik keşif aracı haline getirmişti. Peki, sadece 5 basit adımla, Spotify’da dinlediğiniz şarkıyı Instagram Hikayeler’de paylaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

Dünyanın en popüler müzik ve podcast dinleme platformlarından Spotify, 2018 yılında Instagram ile iş birliğine giderek, şarkıların Hikayeler'de paylaşılmasını sağlamıştı. Söz konusu yenilik sayesinde paylaşmak istediğiniz şarkının ekran görüntüsünü alma dönemi de tarihe karışmıştı.

Bunun yerine, doğrudan Spotify uygulaması içinden, dinlediğiniz şarkının albüm kapağını Instagram hikayenize ekleyebiliyorsunuz. Söz konusu şarkıyı merak edip, dinlemek isteyen arkadaşlarınız ise ekranın sol üst köşesindeki “Spotify’da Dinle” bağlantısına tıklayarak, hızlı bir şekilde uygulamaya gidebiliyorlar. Dahası, bu entegrasyonu kullanmak için iki uygulamayı birbirine bağlamanız gerekmiyor.

Peki, Spotify'da dinlediğiniz şarkıyı Instagram hikayenizde nasıl paylaşacağınızı biliyor musunuz? Hemen aşağıdaki 5 kolay adımı izleyerek, bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Hadi başlayalım.

Spotify’daki şarkıları Instagram Hikayeler'e ekleme

1. Telefonunuzda veya tabletinizde Spotify uygulamasını açın. Ardından, paylaşmak istediğiniz şarkının yanında bulunan üç noktaya dokunun.

2. Paylaş seçeneğine tıklayın.

3. Paylaşım seçenekleri arasından "Instagram Hikayeleri"ni seçin.

4. Böylece Instagram uygulaması açılacak ve paylaşmak istediğiniz şarkı, albüm kapağı ile birlikte otomatik olarak hikayenize aktarılmış olacak. Ayrıca hikayenizi paylaşmadan önce üzerine çeşitli yazılar ve çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

5. Düzenlemeniz bittikten sonra ekranın altındaki “Alıcı” butonuna tıklayın. Ardından “Hikayen” bölümün yanındaki “Paylaş” düğmesine basın. Ek olarak, aynı bölümden dinlediğiniz şarkıyı doğrudan mesaj atarak arkadaşlarınıza gönderebileceğinizi de söylemiş olalım.