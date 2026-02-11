Spotify'ın Kaç Kullanıcısı Olduğu ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı

Spotify 4. çeyrek kazanç verilerini paylaştı. Şirketin toplam aylık aktif kullanıcı sayısı da açıklandı.

Dünya çapında birçok farklı müzik platformu bulunsa da zirvedeki isim uzun yıllardır değişmiyor. Öyle ki Spotify, hâlâ dünyanın en çok tercih edilen müzik uygulaması konumunda bulunuyor. Şirket tarafından yayımlanan 4. çeyreğe ilişkin veriler de bu durumun hız kesmeden devam ettiğini doğruluyor.

Spotify’ın 4. Çeyrek kazançlarına dair yayımladığı veriler, uygulamanın son aylarda ne kadar abone kazandığını ve uygulamanın dünya çapında toplamda kaç kullanıcıya ulaştığını gözler önüne serdi. Kullanıcı sayısının artışını sürdürdüğü görüldü.

Toplam kullanıcı sayısı 751 milyona ulaştı

Spotify tarafından paylaşılan verilere göre 2024’ün son üç ayını kapsayan 4. Çeyrek boyunca aylık aktif kullanıcı sayısı 38 milyon kişi daha da arttı. Bu artışla birlikte toplam aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık %11’lik yükselişle 751 milyona çıktı. Ücretli Premium abone sayısı ise %10’luk artış ile 290 milyon olarak kaydedildi. Yani 290 milyon ücretli, 461 milyon ücretsiz kullanıcı bulunuyor.

Şirketin gelirlerinde de artış var. Son üç aydaki toplam geliri %13’lük bir yükselme ile 4,5 milyar euro’ya çıkmış. Faaliyet kârı ise 701 milyon euro olarak açıklandı. Hem kullanıcı hem de gelir bazında iyi bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz.