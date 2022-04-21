Dünyanın en popüler dijital müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify’da artık şarkı sözlerini de şarkıyı dinlerken otomatik olarak görebiliyorsunuz. Spotify’da şarkı sözleri nasıl görülür, şarkı sözleri nasıl paylaşılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık ve şarkı sözlerini göremiyorsanız yapmanız gerekenlerden bahsettik.

Günümüzde yasal olarak şarkı dinlemek için kullanabileceğiniz pek çok farklı ücretsiz ve ücretli abonelik sistemine sahip dijital müzik dinleme platformu var. Bu platformlar arasında en popüler olanlardan bir tanesi ise Spotify. Her yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılarına çok daha benzersiz bir müzik dinleme deneyimi sunmayı hedefleyen Spotify’da şarkı sözlerini de bir süredir otomatik olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Spotify şarkı sözü görüntüleme özelliği pek çok kullanıcı için oldukça keyifli bir deneyimin kapılarını açtı çünkü bazen sevdiğimiz bir şarkının sözlerini görebilmek için arama motorlarında uzun aramalar yapmak zorunda kalıyorduk. Peki, Spotify’da şarkı sözleri nasıl görülür? Gelin hem bu merak edilen soruyu hem de şarkı sözleri nasıl paylaşılır ve şarkı sözleri görünmüyor sorularını yakından inceleyelim ve şarkı sözlerini göremiyorsanız yapmanız gerekenleri görelim.

Spotify şarkı sözleri nasıl görülür?

Adım #1: Spotify mobil uygulamasını açın:

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için Google Play Store üzerinden ya da iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için App Store üzerinden Spotify mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan ya da yeni bir hesap oluşturduktan sonra ücretsiz olarak ya da ücretli abonelik ile Spotify üzerinden müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

Adım #2: Dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı açın:

Yeni bir hesap oluştururken seçtiğiniz favori sanatçılara göre ya da popüler sanatçı ve parçalara göre Spotify ana sayfasında öneriler göreceksiniz. Dinledikçe size özel hale gelecek bu öneriler arasından birini seçerek ya da arama çubuğu ile dinlemek istediğiniz bir şarkı bularak üzerine dokunun ve oynatmaya başlayın.

Adım #3: Oynatıcı ekranını genişletin:

Spotify’da dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı oynatmaya başladığınız zaman ekranın altında küçük bir sekme olarak oynatıcı ekranını göreceksiniz. Şarkı ile ilgili detaylara, oynatma araçlarına ve yazımızın konusu olan şarkı sözü ekranına ulaşmak için bu küçük sekmeye dokunun ve tam ekran olmasına izin verin.

Adım #4: Ekranı yukarı doğru kaydırarak şarkı sözü ekranını genişletin:

Oynatıcı ekranını genişleterek tam ekran haline getirdiğiniz zaman şarkının ya da şarkının bulunduğu albümün kapağı ile, oynatma araçları ile ve diğer Spotify özellik butonları ile karşılaşacaksınız. Ekranın en altında ise şarkı sözleri yazan bir ekranın ufak bir kısmını göreceksiniz.

Spotify şarkı sözlerini görüntülemek için o şarkı sözleri yazısı olan ekrana dokunup hafifçe yukarı kaydırmanız gerekiyor. Yapacağınız kaydırma işlemi ile dinlemekte olduğunuz şarkı sözlerinin olduğu ekranı, ekranın yarısı boyutunda genişletmiş olacaksınız. Şarkı sözleri, şarkıyla senkronize olacak ilerleyecektir.

Adım #5: Daha Fazla butonuna dokunarak şarkı sözlerini tam ekran yapın:

Şarkı sözü ekranını yukarı kaydırarak genişlettiğiniz zaman ekranın yalnızca yarısını kapladığını ve hala oynatma ekranının bir kısmını gördüğünüzü fark edeceksiniz. Şarkı sözü ekranını tam ekran yapmak için sağ üst köşesinde bulunan Daha Fazla butonuna dokunmanız gerekiyor.

Şarkı sözü ekranı tam ekran hale geldiği zaman şarkının o an çalmakta olan sözlerini, öncesindeki sözleri ve sonrasındaki sözleri çok daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Beyaz renkli sözler söylenmişleri, siyah renkli olanlar ise söylenecek sözleri ifade eder. Sağ üst köşedeki çarpı butonu ile şarkı sözü ekranını dilediğiniz zaman yeniden alt sekmeye almanız mümkün.

Masaüstünde Spotify şarkı sözleri nasıl görülür?

Adım #1: Spotify masaüstü uygulamasını açın.

Spotify masaüstü uygulamasını açın. Adım #2: Dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı açın

Dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı açın Adım #3: Oynatma çubuğundaki mikrofon butonuna dokunun.

Oynatma çubuğundaki mikrofon butonuna dokunun. Adım #4: Şarkı sözleri ekranı açılacak.

Şarkı sözleri ekranı açılacak. Adım #5: Aynı mikrofon butonuna dokunarak şarkı sözü ekranını kapatabilirsiniz.

Spotify masaüstü uygulaması üzerinden şarkı sözlerini görüntülemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Spotify Premium abonesi olmayanlar için şarkı sözü ekranı reklam nedeniyle biraz daha dar görünecektir. Ancak mobil uygulamada olduğu gibi söylenmekte olan ve söylenecek sözleri beyaz ve siyah renkler ile görüntüleyebilirsiniz.

Buradaki bağlantı üzerinden indirip, kurulum işlemini tamamlayıp, Spotify hesap bilgilerinizle giriş yaparak ya da yeni bir hesap oluşturarak kullanmaya başlayabileceğiniz Spotify masaüstü uygulamasındaki şarkı sözü ekranı mobil uygulamaya göre çok daha geniş olsa da yazı boyutu açısından çok daha sınırlı şarkı sözü sunmaktadır. Yakın zamanda şarkı sözü ekranını özelleştirecek güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Spotify’da şarkı sözleri nasıl paylaşılır?

Adım #1: Spotify mobil uygulamasını açın.

Spotify mobil uygulamasını açın. Adım #2: Dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı açın.

Dinlemek ve sözlerini görüntülemek istediğiniz şarkıyı açın. Adım #3: Oynatıcı ekranını genişletin.

Oynatıcı ekranını genişletin. Adım #4: Ekranı yukarı doğru kaydırarak şarkı sözü ekranını genişletin. ya da

Ekranı yukarı doğru kaydırarak şarkı sözü ekranını genişletin. Adım #5: Daha Fazla butonuna dokunarak şarkı sözlerini tam ekran yapın.

Daha Fazla butonuna dokunarak şarkı sözlerini tam ekran yapın. Adım #6: Ekranın sağ alt köşesindeki Paylaş yazısına ya da paylaş butonuna dokunun.

Ekranın sağ alt köşesindeki Paylaş yazısına ya da paylaş butonuna dokunun. Adım #7: Üzerine dokunarak paylaşmak istediğiniz şarkı sözü satırlarını seçin.

Üzerine dokunarak paylaşmak istediğiniz şarkı sözü satırlarını seçin. Adım #8: Paylaş butonuna tekrar dokunun.

Paylaş butonuna tekrar dokunun. Adım #9: Şarkı sözlerini paylaşmak istediğiniz platformu seçin.

Şarkı sözlerini paylaşmak istediğiniz platformu seçin. Adım #10: Paylaşımı onaylayın.

Spotify şarkı sözlerini paylaşmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Spotify şarkı sözü paylaşma işlemi şu an için yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Seçmiş olduğunuz şarkı sözü, seçtiğiniz platformda bir resim ve dilerseniz şarkının bağlantısı olarak paylaşılacak.

Spotify şarkı sözleri görünmüyor sorunu nasıl çözülür?

Spotify dijital müzik dinleme platformunun oldukça geniş bir arşivi var ve bu arşiv her geçen gün daha genişliyor. Bu şarkılara söz eklemek, şarkı eklemek kadar hızlı yürütülen bir iş değil. Bu nedenle platformda bulunan her şarkının sözleri mevcut olmayabilir. Spotify Destek sayfasına göre ‘şarkı sözlerini görmüyorsan, bu şarkının sözleri veya hikayeleri mevcut değil demektir.’

Elbette Spotify şarkı sözleri görünmüyor sorununun nedeni kullanıcı kaynaklı da olabilir. Güncel olmayan bir işletim sistemi, güncel olmayan bir mobil uygulama ve doğru giriş yapılmamış bir kullanıcı hesabı nedeniyle de şarkı sözlerini göremiyor olabilirsiniz. İşletim sisteminizin ve mobil uygulamanızın en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Hesaptan çıkın ve tekrar giriş yapın. Spotify mobil uygulamasını silin ve yeniden yükleyin. Kullanıcı kaynaklı bir sorun varsa mutlaka çözülecektir.

Dünyanın en popüler dijital müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify’da şarkı sözleri nasıl görülür, şarkı sözleri nasıl paylaşılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve Spotify şarkı sözleri görünmüyorsa neler yapabileceğinizden bahsettik. Spotify şarkı sözü özelliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.