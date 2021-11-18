Spotify, 'bu şimdiye kadar neden yokmuş ki' dedirten 'şarkı sözü' özellğini kullanıma sundu. Özellik dünya genelinde tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Dünya genelinde en çok kullanılan çevrimiçi müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, son dönemde yeni güncellemeler ve özellikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda çalma listelerine yönelik getirdiği yenilikle konuşulan Spotify, şimdi de kullanan herkesin keyif alabileceği yeni bir özellikle karşımızda.

Spotify'ın bugün yayınladığı bir blog yazısı ile duyurduğu yeni özellik 'Şarkı Sözleri'. Artık hem premium kullanıcıları hem de platformu ücretsiz kullanan tüm kullanıcılar, dinledikleri şarkıların sözlerini görebilecekler.

Özellik tüm cihazlarda kullanılabilecek:

Spotify'ın yeniliği paylaştığı blog yazısında yer alan bilgilere göre, bu özelliği hem mobilde hem masaüstünde hem de televizyonda kullanmak mümkün olacak. Tüm akıllı telefonların ve Android TV'lerin yanında özellik aynı zamanda Playstation 4, Playstation 5 ve XBox One'da da kullanılabilecek.

Özellik bugün itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunulmuş durumda. Eğer bu yeni özelliğin nasıl göründüğünü merak ederseniz, Spotify'da bir şarkı dinlerken oynatma ekranında altta çıkan 'Şarkı sözleri' kısmını yukarı kaydırıp sözleri görebilir, dilerseniz üzerine tıklayarak sözleri tam ekran olarak kullanabilirsiniz.