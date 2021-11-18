Instagram CEO'su Adam Mosseri, üzerinde çalıştıkları yeni özellikleri duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Instagram'da paylaşılan kaydırmalı gönderiler, artık bağımsız bir şekilde yönetilebilecek. Yani o gönderideki bir fotoğraf ya da video, artık özgürce silinebilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, birkaç yeni özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hazırlanan bu özellikler, çok kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Adam Mosseri'nin bahsettiği özelliklerden ilki, platforma yüklenen kaydırmalı gönderiler ile ilgili. Bilindiği üzere kullanıcılar, Instagram'a bir gönderi içerisinde birden çok fotoğraf ya da video paylaşabiliyorlar. Ancak bu gönderideki parçalardan silinmesi mümkün değildi. İşte geliştirilen yeni özellik, bu durumu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar artık, kaydırmalı gönderilerinde diledikleri gibi hareket edebilecekler. Yani o gönderide yer alan yalnızca bir video ya da fotoğrafı, gönderideki diğer parçalara dokunmadan silebileceksiniz.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Instagram'ın kullanıcıları büyük bir dertten kaldıracak yeni özelliği, an itibarıyla iOS için dağıtılıyor. Yani dünya genelindeki iPhone kullanıcıları, çok kısa bir süre içerisinde bu özelliği deneyimlemeye başlayabilecekler. Ancak Android ekosistemi için net bir açıklama yok.

Adam Mosseri'nin bahsettiği diğer bir özellik ise uygulamanın kendisiyle ilgili. Kullanıcılar, geliştirilen yeni özellik sayesinde Instagram uygulamasını kullanırken karşılaştıkları bir sorunu telefonlarını sallayarak teknik ekibe bildirebilecekler. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre telefonu sallayarak gönderilen bildirimlere öncelik verilip, yaşanan sorunların bir an önce giderilebilmesi için çalışılacakmış.

Instagram, telefonu sallayarak geri bildirim gönderme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Ancak bu özelliğin de çok kısa bir süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor.