Facebook, Spotify şarkılarının Facebook mobil uygulaması içinde dinlenebilmesini mümkün kılan özelliğini yayınladı. Ancak söz konusu özellik şu an için Türkiye'de kullanılamıyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği açıklamalar ile yakında Facebook uygulamasının içinde Spotify paylaşımlarının dinlenebileceğini duyurmuştu. Söz konusu entegrasyon bugün itibarıyla resmen yayınlandı ve yeni özelliğin sunulduğu ülke ve bölgelerdeki kullanıcılar, Facebook'ta paylaşılan Spotify şarkı ya da podcastlerini, direkt Facebook uygulamasının içinde dinleyebiliyorlar.

Her şeyden önce şunu belirtmemiz gerekiyor ki Facebook-Spotify entegrasyonu Türkiye'deki kullanıcılar için henüz yayınlanmış değil. Söz konusu özelliği şu an için yalnızca Arjantin, Avustralya, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Nikaragua Panama, Paraguay, Peru, Güney Afrika, Tayland, Uruguay ve ABD'deki Facebook kullanıcıları deneyimleyebiliyor.

Spotify-Facebook entegrasyonu Facebook'un hem iOS hem de Android uygulamasında kullanılabiliyor. Ancak özelliği kullanabilmek için bir Spotify Premium aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Facebook, Premium aboneliğinizin olup olmadığını kontrol etmek için özelliği ilk kez kullanacağınız zaman Spotify hesabınıza bağlanmanızı istiyor.

Spotify şarkıları Facebook uygulaması içinde nasıl dinlenir?

Ana sayfada bir Spotify paylaşımı görünüzde üzerinde bulunan "Oynat" butonuna tıklayın.

Özelliği ilk kez kullanıyorsanız Facebook uygulaması bazı izinler isteyecek.

İzinleri onayladıktan sonra yine ilk sefere mahsus olmak üzere Spotify hesabınıza bağlanmanız istenecek.

Tüm işlemleri yapıp müziği oynatmaya başladığınızda ekranın altında bir mini müzik oynatıcı görünecek.

Bu oynatıcı, sayfayı aşağı kaydırsanız dahi müziği oynatmaya devam edecek. Dilerseniz müziği durdurabilecek ya da tamamen kapatabileceksiniz.

Spotify-Facebook entegrasyonunun nasıl çalıştığını gösteren video