Spotify ile olan ortaklığını daha da genişleten Facebook, kullanıcıların Spotify şarkılarını, çalma listelerini ve podcastlarını Facebook uygulamalarında çalmasına izin verecek yeni bir özellik geliştiriyor. Yeni özelliğin bir hafta kadar süre içinde yayınlanması bekleniyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamalar ile dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify ile olan iş birliklerini güçlendiren "Project Boombox" adında yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu. Zuckerberg'e göre bu girişim ile Facebook uygulamalarında gezinirken Spotify dinlemek mümkün olacak.

Halihazırda zaten Spotify uygulaması arka planda müzik çalarken Facebook uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ancak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, Spotify'ın uygulamasına ya da web sitesine bağlanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan Facebook uygulamalarının içinde Spotify şarkılarını ya da çalma listelerini oynatabilecekler.

Spotify şarkıları Facebook ya da Instagram uygulamasında oynatılabilecek

Mark Zuckerberg, yeni özelliğin içerik oluşturucuların Facebook hizmetlerindeki deneyimini iyileştirmeye odaklanan bir "ürün" olduğunu ifade ediyor. Özellikle müzisyenlerin Spotify'da yayınlanan şarkılarını doğrudan Facebook uygulamalarında paylaşabilmesi ve takipçilerinin doğrudan uygulama içinde şarkıyı dinleyebilmesi, kullanıcı deneyimini her iki taraf için de fazlasıyla iyileştirecektir.

Konuyla ilgili olarak Facebook'a yakın kaynaklarca aktarılan bilgilere göre Facebook'un yeni Spotify entegrasyonu hem şarkıları hem de podcast yayınlarını destekleyecek. Meksika ve Tayland gibi ülkelerde test edildiği ifade edilen özelliğin yaklaşık bir hafta içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Şu an için Facebook'un Spotify entegrasyonu ile ilgili elimizde çok az bilgi bulunuyor. Özellik kapsamında Facebook, Instagram gibi uygulamalara sürekli aşağıda/yukarıda görünen bir medya oynatıcı mı gelecek? Yalnızca paylaşılan bir şarkıya denk geldiğimizde mi yoksa Spotify gibi canımızın istediği şarkı ve müzikleri mi dinleyebileceğimiz muamma. Önümüzdeki günlerde özelliğin yayınlanmasıyla birlikte tüm detaylar ortaya çıkacaktır.