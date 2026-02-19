Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Spotify'dan Kullanıcıları Sevindirecek Hamle: Konser Bileti Satılacak!

Spotify, konser bileti satışı için ABD'li satış platformu SeatGeek ile ortaklık kurdu. Ülkedeki kullanıcılar, SeatGeak entegrasyonu ile bilet alabilecek.

Spotify'dan Kullanıcıları Sevindirecek Hamle: Konser Bileti Satılacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri uygulamasına ekliyordu. Şirketin birkaç yıldır konser biletleri konusunda hamleleri olduğunu görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Spotify, ABD’nin önde gelen bilet satış platformlarından olan SeatGeek ile anlaşmaya gittiğini duyurdu. Bu anlaşma kapsamında kullanıcılar, sanatçıların konser biletlerine Spotify’dan ulaşabilecekler.

Spotify üzerinden bilet SeatGeek’e girerek bilet alabilecek

josen

Hayranlar, konserine gitmek istedikleri sanatçıların Spotify uygulamasındaki sayfaları üzerinden doğrudan SeatGeek’e yönlendirilebilecek. Bu entegrasyon sayesinde de hızlıca konser bileti almak mümkün olacak. Şimdilik yalnızca az sayıda konser var ancak yakında genişletileceği söyleniyor. Şu an için hepsi ABD’de bulunan toplamda 15 adet konser alanı bu özelliği destekliyor.

Spotify, geçmişte uygulaması üzerinden direkt bilet satmayı denemiş ancak bu özelliği hiçbir zaman geniş çapta sunulan bir işlev hâline getirmemişti. Bunun yerine son zamanlarda farklı firmalar ile ortaklıklar kurarak o satış platformlarını uygulamasına entegre ediyordu. Umarız yakında Türkiye için de bu tarz bir hamle gelir.

Spotify'ın Kaç Kullanıcısı Olduğu ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı Spotify'ın Kaç Kullanıcısı Olduğu ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı
Spotify

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com