Spotify'dan Kullanıcıları Sevindirecek Hamle: Konser Bileti Satılacak!

Spotify, konser bileti satışı için ABD'li satış platformu SeatGeek ile ortaklık kurdu. Ülkedeki kullanıcılar, SeatGeak entegrasyonu ile bilet alabilecek.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri uygulamasına ekliyordu. Şirketin birkaç yıldır konser biletleri konusunda hamleleri olduğunu görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Spotify, ABD’nin önde gelen bilet satış platformlarından olan SeatGeek ile anlaşmaya gittiğini duyurdu. Bu anlaşma kapsamında kullanıcılar, sanatçıların konser biletlerine Spotify’dan ulaşabilecekler.

Spotify üzerinden bilet SeatGeek’e girerek bilet alabilecek

Hayranlar, konserine gitmek istedikleri sanatçıların Spotify uygulamasındaki sayfaları üzerinden doğrudan SeatGeek’e yönlendirilebilecek. Bu entegrasyon sayesinde de hızlıca konser bileti almak mümkün olacak. Şimdilik yalnızca az sayıda konser var ancak yakında genişletileceği söyleniyor. Şu an için hepsi ABD’de bulunan toplamda 15 adet konser alanı bu özelliği destekliyor.

Spotify, geçmişte uygulaması üzerinden direkt bilet satmayı denemiş ancak bu özelliği hiçbir zaman geniş çapta sunulan bir işlev hâline getirmemişti. Bunun yerine son zamanlarda farklı firmalar ile ortaklıklar kurarak o satış platformlarını uygulamasına entegre ediyordu. Umarız yakında Türkiye için de bu tarz bir hamle gelir.