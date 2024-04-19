Taylor Swift'in hayranları tarafından heyecanla beklenen albümü, Spotify'a oldukça oturaklı bir giriş yaptı.

Birbirinden ilginç konularla karşımıza gelen Taylor Swift, kısa mesafeleri devasa özel uçağıyla katetmesi yüzünden eleştirilerin odağı ve alay konusu olmuştu. Bunun haricinde ünlü sanatçı, milyonlarca hayranının heyecanla beklediği albümü yüzünden de gündemden düşmek bilmemişti.

Söz konusu albüm, yani “Tortured Poets” çıktı ve dijital servislerde de yerini aldı. Fakat Spotify kullanıcıları, albümün çıktığı saatlerde hizmette yavaşlamalar ve gecikmeler yaşadı. Ünlü sanatçı, 2022 yılında çıkardığı Midnights albümüyle de benzer bir çökmeye sebep olmuştu.

400’den fazla şikâyet geldi.

Kullandığınız hizmetlerde sorun yaşadığınızda sorunun sizden mi kaynaklı olduğunu yoksa geniş çaplı mı olduğunu kontrol edebildiğiniz down detector sitesi, Taylor Swift’in albümünün çıktığı saatlerde kullanıcıların Spotify genelinde problemler yaşadığını gösterdi. Problemlerin çoğunda kullanıcılar, Spotify uygulamasına ve internet sitesine erişmekte problem yaşadıklarını bildirdiler.

Swift, 2022 yılında çıkardığı Midnights albümüyle de Spotify’da kesintilere sebep olmuştu. Bu da tıpkı Tortured Poets gibi albüm çıkışında yaşanmıştı. Albümler çıkmadan önce, çıktıklarında haberdar olmak ve ilk dinleyenlerden olmak için onları kaydedebiliyorsunuz. Swift’in albümü, ön kayıt rekorunu da kırdı.

Sosyal medyada da tartışma konusu olan Tortured Poets albümü hakkında söylediklerinize dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Zira her paylaşımın altında, Swift’in hayran grubu olan “Swiftie”lerin sahiplenici sözleri var. Bizden söylemesi…