Spotify'ın hem abonelik ücretlerine zam yapacağı hem de yeni abonelik planları sunacağı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify hakkında, dünya genelindeki kullanıcıların yüzünü düşüren güçlü bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Spotify abonelik ücretleri tekrardan zamlanıyor. 5 pazar bölgesinde fiyat artırmasıyla gündeme gelen şirketin henüz resmî bir açıklaması yok.

Resmî bir açıklama olmadığından, ülkemiz için durumun ne olacağı konusunda bir bilgi yok. Fiyatın düşmeyeceği kesin, fakat yükselme ihtimali bir hayli fazla. Genel olarak 5 bölgede fiyat yükseltecek olan Spotify, en büyük bölgesi olan ABD’de de söz konusu zam kararını uygulayacak.

5 bölgeye 1-2 dolarlık zam geliyor.

Söz konusu beş bölgenin içinde Birleşik Krallık, Avustralya ve Pakistan da yer alıyor. Bu bölgelerde nisan ayının sonuna kadar 1 ila 2 dolar arasında bir zam bekleniyor. En büyük bölgesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de zam yaptığını düşünürsek ülkemizdeki abonelik fiyatlarına zam gelmemesi pek de mümkün görünmüyor.

Bunun haricinde bir de yeni bir abonelik planı gündemde. Bu planda şirket, güncel premium fiyatı üzerinden müzik ve podcast içeren, fakat sesli kitaplara erişimin olmadığı bir planı karşımıza çıkarabilir. Bu planın haricinde gelecek farklı planların olduğu da söz konusu iddialar arasında. Örneğin daha yüksek fiyattaki bir planın dah yüksek ses kalitesi sunacağı öne sürülüyor. Yani fiyatlar artarken ödeme konusunda farklı yollarla esneklik sağlanacak.

Sonuç olarak bireysel planlarda 1 dolarlık, aile ve çift planlarında 2 dolarlık bir artış bekleniyor.

Spotify’ın güncel fiyatları şu şekilde:

Plan Fiyat Premium Bireysel 59,99 TL Premium Duo 79,99 TL Premium Aile 99,99 TL Premium Öğrenci 32,99 TL

Sizce yeni fiyatlar nasıl olacak?