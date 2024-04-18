Spotify, Türkiye'de oluşturulan çalma listelerinin 2023'te 2022'ye kıyasla %60 oranında arttığını açıkladı. Listelere en çok eklenen şarkılar ve sanatçılar da belli oldu.

Türkiye’nin en çok kullanılan müzik platformu Spotify, düzenli olarak ülkemizden verileri bizlerle buluşturuyor. Platform, şimdi de çalma listeler özelinde yeni bilgileri paylaştı. Verilerde liste sayısının geçtiğimiz sene ciddi oranda artış gösterdiği görüldü.

Spotify’ın verilerine göre ülkemizde bugüne kadar kullanıcılar tarafından oluşturulan toplam çalma listelerinin %30’u sadece son 12 ayda oluşturuldu. Ayrıca Türkiye’nin, Spotify üzerinden sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Avrupa’da 1’inci sıradaki, dünya genelinde ise 5'inci ülke konumunda olduğu ifade edildi.

Önceki yıla kıyasla %60’dan fazla çalma listesi oluşturuldu

Türkiye’deki kullanıcılar, 2023 yılı içerisinde 2022’ye kıyasla %60 daha fazla çalma listesi yarattı. Böylece farklı zaman ve mekânlara uygun listeler oluşturma konusunda ciddi oranda artış yaşandığı görüldü.

Bunun yanı sıra çalma listelerinin temalarına dair bilgiler de geldi. Kullanıcılar; yaz, nostalji, türkü, arabesk ve Türkçe pop gibi konseptlerde ortak noktada buluşuyor. “Türkçe” kelimesinin liste oluşturanların başlıklarda en çok kullandığı kelimelerden biri olduğu da verilerde görülmüş.

Spotify, çalma listelerine en çok eklenen şarkıları ve sanatçıları da paylaştı. Şarkılar tarafında mor ve ötesi’nin ikonik şarkısı Bir Derdim Var zirvede yer alırken sanatçılarda ise Sezen Aksu en üst sıraya yerleşti. En popüler 10 şarkının tamamının Türkçe olması, yabancı müziğin popülaritesinin gittikçe artmasına rağmen hâlen Türkçe şarkıların yaygın olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’deki kullanıcıların oluşturduğu çalma listelerine en çok eklenen şarkılar

Bir Derdim Var - mor ve ötesi Seni Dert Etmeler - Madrigal Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz Cevapsız Sorular - maNga Benimle Kayboldun - Kaan Boşnak Altüst Olmuşum - Mavi Gri Olsun - Sertab Erener Kupa Kızı Ve Sinek Valesi - Teoman Giderdi Hoşuma - Yaşlı Amca

Türkiye’deki kullanıcıların oluşturduğu çalma listelerine en çok eklenen sanatçılar