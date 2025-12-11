Spotify Algoritmanızı Siz Kontrol Edeceksiniz! Yeni Yapay Zekâ Çalma Listesi Özelliği Duyuruldu

Spotify, kullanıcıların algoritmalarını kontrol etmelerini sağlayan "Prompted Playlists" özelliğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcının yapay zekâyla tamamen ona özel listeler oluşturmasını sağlayacak.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmeye çalışıyordu. Her uygulamada olduğu gibi Spotify’a da yapay zekânın entegre edilmeye başladığını görmüştük. Şimdi ise bu konuda bir yenilik daha geleceği açıklandı.

Spotify, ilk kez kullanıcılarına platformun algoritmalarında değişiklik yapmalarına izin verecek bir özellik duyurdu. Bu özellik “Prompted Playlists”, yani “Komutlu Çalma Listeleri” olarak adlandırılıyor. Şu anda test aşamasında olduğunu söyleyelim. Şu anda yalnızca Yeni Zelanda’daki Spotify Premium abonelerine sunulmaya başladı.

Yapay zekâyla tamamen size özel oynatma listeleri oluşturulabilecek

Şimdilik sadece İngilizce dilinde olan yeni özellik, kullanıcıların **onlara özel hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir çalma listesinde **ne yer almasını istediklerini tanımlamalarına olanak tanıyor ve onların zevklerinin tüm yelpazesini yansıtacak şekilde oluşturuluyor. Şirket, şimdiye kadarki tüm çalma listelerinden farklı olacağını belirtmiş.

Aslında yeni özellik, geçen yıl şirketin kullanıma sunduğu yapay zekâyla çalma listesi oluşturmanın çok daha iyileştirilmiş versiyonu. Burada da ana amaç yapay zekânın yardımıyla çalma listeleri oluşturmak. Ancak yeni özellikte kullanıcılar, çok daha uzun ve spesifik metin komutlarıyla ne dinlemek istediğini söyleyebiliyor, yapay zekâ da ilk günden itibaren tüm Spotify dinleme geçmişinize odaklanarak size en özel, en kişiselleştirilmiş oynatma listelerini oluşturabiliyor.

Bunlar dışında dinleme geçmişinizde iyice geriye gidebilme, çalma listesinin** ne sıklıkla yenileneceğini belirleyebilme** gibi onu ayıran özellikler var. Burada temel fikir aslında kullanıcıların Haftalık Keşif listelerini kendilerinin oluşturmalarına olanak tanımak. Böylece algoritmayı kontrol altına alıp ne dinleyeceklerini onlara özel listelerle belirleyebilecekler. Şirket, özelliğin betada olduğunun da altını çizmiş. Geniş çapta kullanıma sunulduğunda bazı değişikliklere uğrayabilir.