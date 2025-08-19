Spotify'a yönelik sürdürülen soruşturma ve şirkete atfedilen iddiaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta Spotify için oldukça çalkantılı geçmişti. Başta çalma listelerinde kullanılan isimler nedeniyle şirkete açılan soruşturmanın ardından birçok sanatçı ve önde gelen yapımcı da bot ve rüşvet iddialarını gündeme getirmişti.

Spotify çok geçmeden konuyla ilgili açıklama yayınlayarak yetkililerle iletişim hâlinde olduklarını belirtirken, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Türkiye ofisinin açılacağını duyurdu.

Spotify Türkiye ofisi 2026'da açılacak

Yaptığı açıklamaya "Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz." cümlesiyle başlayan Bakan Ersoy, genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliğinin, kültürel diplomasiye yeni bir ivme kazandıracağını söyledi. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:





Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz.



Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.



Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız #MüzikZirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.



Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak



Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor.



Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak.



Spotify Türkiye'nin önceki açıklaması: