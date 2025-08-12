Geçtiğimiz günlerde birçok sanatçı ve yapımcının Spotify Türkiye'ye yönelttiği iddialara yönelik bugün şirketten önemli bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın Türkiye'deki çalma listelerini düzenleyen editör ekibine soruşturma başlattığı haberlerinin ardından bugün Spotify Türkiye'den resmî açıklama yayımlandı.

Olanları hatırlatmak gerekirse pek çok şarkıcı ve yapımcı, Spotify editörlerinin rüşvet aldıklarını ve bot kullandıklarını iddia ediyordu. Hatta bu konuda Oğuzhan Koç ve Aydilge gibi birçok önde gelen şarkıcı, otomatik olarak oluşturulduğu iddia edilen çalma listelerini eleştirmişti.

Spotify Türkiye'nin açıklaması:

Spotify Türkiye konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulunun Spotify'a başlattığı soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiğine işaret etti. Şirketten gelen açıklama şu şekilde:

"Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi apsamında iş birliğine devam ediyoruz."

Sektörden konuya dair tepkiler sürüyor

Zeynep Bastık, Edis ve Manifest'in yapımcısı olan Tolga Akış da Spotify Türkiye'nin açıklamasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından Spotify Türkiye'nin açıklamasını alıntılayan Tolga Akış, şu ifadeleri kullandı:

"Bot dinlemeyi engelleyin. Her seferinde başka bir numara ile algoritmanızı aşıyorlar. Bu alanı güvenli ve adaletli tutmak sizin göreviniz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify gerçekten bot ve benzeri araçlarla kolay bir şekilde manipüle edilebiliyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.